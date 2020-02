Rainbow Six: Siege - Ubisoft stellt die neuen Operator Oryx und Iana vor

Ubisoft stellte kürzlich die neuesten Operator für „Rainbow Six: Siege“ vor. Diese sind in Kürze auf den Testservern spielbar und können auf Herz und Nieren getestet werden, bevor sie in das Hauptspiel integriert werden.

Ubisoft Montreal stellte kürzlich den 53. und 54. Operator für Rainbow Six: Siege vor. Dabei handelt es sich, wie gewohnt, um einen Angreifer und um einen Verteidiger. Diese stehen ab dem 17. Februar auf den Testservern zur Verfügung und können nach Lust und Laune ausprobiert werden.

In einem veröffentlichten Video stellt das Studio beide vor und erklärt die Fähigkeiten, die jeder von ihnen mitbringt.

Die Operator Oryx und Iana

In regelmäßigen Abständen bekommt „Rainbow Six: Siege“ Nachschub in Form von neuen Operatorn und Maps. In Kürze kommen zwei neue Charaktere hinzu: Oryx und Iana. Beide bringen wieder interessante Features und damit etwas mehr Abwechslung ins Spiel.

Oryx ist der neue Verteidiger. Er hat ordentlich Kraft, denn er kann ohne Werkzeuge durch nicht verstärkte Wände brechen, seine Gegner niederschlagen und durch offene Bodenluken nach oben klettern, was ihn zu einem schnellen und überraschenden Gegner macht.

Iana ist die neue Angreiferin und die Meisterin eines holografischen Klons. Diesen setzt sie ein, um das Verteidiger-Team zu täuschen und abzulenken.

Welcher der neuen Operator könnte für euch besonders interessant sein? Oder passen beide nicht zu eurem Spielstil? Schreibt uns eure Meinung sehr gerne in die Kommentare.