Die Sims 4: Entwickler zeigt die Outfits des neuen Community-Packs

Es gibt endlich Neuigkeiten zum kommenden Community-Accessoires-Pack! Offenbar steht nun fest, für welche 15 Outfits sich die Spieler via Umfrage entschieden haben.

Es sind bereits mehrere Abstimmungen abgeschlossen worden, sodass bereits feststeht, dass uns mit der neuen Community-Erweiterung für Die Sims 4 das Thema „Kunst und Handwerk“ erwartet. Das primäre Feature soll das Stricken bilden und beim grafischen Stil habt ihr euch für „Heimwerkerfreuden“ entschieden.

Diese Outfits finden in Die Sims 4

Zu einem erfolgreichen Accessoires-Pack gehören nicht zuletzt neue Outfits und für diese exquisiten 15 Kleidungsstücke habt ihr euch nun aus 92 vorgestellten Konzepten entschieden:

© Electronic Arts/Maxis

Ziel war es, die neuen Klamotten möglichst ausgewogen zu gestalten und für jede Altersstufe und jedes Geschlecht etwas Passendes bereithalten. Besonders cool ist hierbei, dass ihr einige der oben gezeigten Outfits sogar selbst herstellen könnt! Immerhin steht das Stricken als neues Gameplay-Feature im Fokus der kommenden „Die Sims 4“-Erweiterung.

Dementsprechend dominieren Strickwaren die neuen Outfits, aber auch einige weniger wollige Hosen, Kleider und Oberteile scheinen ihren Weg in „Die Sims 4: Kunst und Handwerk“ zu finden.

Die Sims 4: Stil des neuen Community-Accessoires-Packs steht fest

Was ist ein Community-Pack?

Die Community-Accessoires-Packs, die für „Die Sims 4” veröffentlicht werden, werden durch die Spielerschaft selbst via Abstimmungsverfahren zusammengestellt. Dafür legt Entwickler Maxis seine Themenvorschläge und Concept Arts offen, zwischen denen sich dann per Umfrage entschieden werden kann.

Anfang März folgt eine neue Abstimmung für das 2. Community-Pack, die euch die neuen Objekte zeigen wird, die in den Bau- und Einrichtungsmodus der Lebenssimulation finden könnten. Startet Anfang des nächsten Monats also einfach euer Spiel und nehmt selbst an der Umfrage teil!

