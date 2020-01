PS5 & Xbox Series X - Auf die Grafik kommt es an: Diese Features sind für Gamer am wichtigsten

Ende des Jahres erscheinen die PlayStation 5 und Xbox Series X. Bei beiden Konsolen ist noch nicht komplett sicher, was sie technisch bieten werden. Durch eine repräsentative Umfrage wurde nun jedoch herausgefunden, was die europäischen Gamer bei den Next-Gen-Konsolen für besonders wichtig erachten.

In einer repräsentativen Umfrage von GameTrack gaben rund 8.000 Gamer aus unterschiedlichen Ländern an, welche Features für sie bei den kommenden Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X am wichtigsten sind.

Die Alterspanne der Befragten reicht von sehr jung (11 Jahre) bis nah an das Rentenalter (64 Jahre) und die rund 8.000 Personen stammen aus Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich und Italien.

PS5 & Xbox Series X Das richtige Licht sei deutlich wichtiger als 8K-Auflösung

Grafik und Ladezeiten weit vor 8K-Auflösung

Das wichtigste Feature der PS5 und Xbox Series X ist für die Gamer laut der Umfrage bessere Grafik. 68 Prozent gaben dies als einen für sie wichtigen Punkt an. Diese Gruppe besteht zu 78 Prozent aus Konsolenspielern.

Direkt hinter der besseren Grafik reihen sich die kürzeren Ladezeiten ein. Für 63 Prozent sollten die PS5 und Xbox Series X also auf jeden Falls auf dieses Pferd setzen. Der Anteil der Konsolenspieler ist in dieser Gruppe mit 71 Prozent etwas geringer.

Dagegen könnten die meisten der Befragten auf 8K-Auflösung eher verzichten. Beziehungsweise erachten nur 40 Prozent aller Befragten dieses Feature als wichtig. Knapp die Hälfte der Befragten in dieser Gruppe sind Konsolenspieler (49 Prozent).

Obwohl Microsoft als auch Sony einen gewissen Fokus auf 8K legen, liegt dieses Feature in den Umfragewerten noch hinter Bewegungssteuerung (49 Prozent, davon 57 Prozent Konsolenspieler), Abwärtskompatibilität (48 Prozent, davon 59 Prozent Konsolenspieler) und die Möglichkeit, Spiele physisch zu kaufen (47 Prozent, davon 58 Prozent Konsolenspieler).

PS5 & Xbox Series X Dev-Kits im Umlauf, SSD als Game Changer

Das bieten die PS5 und Xbox Series X

Sowohl für die PlayStation 5 als auch für die Xbox Series X sind bereits erste technische Fokussierungen bekannt. Neben einer besseren Grafik wollen beide Konsolen mit Abwärtskompatibilität, 8K-Auflösung, schnellen SSDs und Raytracing punkten. Sony spendiert dem neuen Controller zudem adaptive Trigger und haptisches Feedback und baut weiter auf Virtual Reality.