Pokémon - Die neue TV-Serie erzählt die Geschichte von Baby-Pikachu

Wir alle kennen den Anfang von Pokémon. Doch was war davor? „Birth of Pikachu“ soll die Anfänge des bekanntesten Pokémon der Welt erzählen und uns zeigen, wie Pikachu zu Ash kam.

In der allerersten Pokémon-Anime-Episode erhält der aufstrebende Pokémon-Master Ash von Professor Eich ein Pikachu. Nun ist Professor Eich kein Pokémon-Züchter und das Pikachu hat sich ja bereits von Pichu zu Pikachu weiterentwickelt – was also war davor?

Die TV-Serie orientiert sich komplett neu

Nachdem sich Ash im Rahmen des Alola-Turniers nach Jahrzehnten endlich zum Pokémon-Meister gekrönt hat, wollen die Verantwortlichen zu den absoluten Anfängen zurückkehren und zeigen, was vor dem ersten Zusammentreffen zwischen Ash und Pikachu geschehen ist.

Die neue Serie, die diesen Monat in Japan Premiere feiert, hat den offen gehaltenen Namen „Pocket Monsters“ und folgt damit dem Trend des Anime, der bereits 1997 unter dem gleichen Namen debütierte. Die erste Folge soll nun den Namen „Die Geburt von Pikachu“ tragen und zeigt uns das wohl bekannteste Pokémon in seiner Vorentwicklung Pichu. Die offizielle Synopsis der Folge lautet:

„In einem Wald irgendwo in Kanto gab es einst ein einsames Pichu. Dieses Pichu – das noch recht jung war - hatte eine gewisse Begegnung und Verabschiedung. Dies geschah kurz, bevor Ash und sein Partner Pikachu gemeinsam auf Reisen gingen. Das ist der Anfang des Anime 'Pocket Monster'."

Abgesehen von der ersten Folge ist zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht bekannt, ob die Serie weiter den Geschichten von Pichu folgen wird, oder ob sie weitere geschichtsträchtige Ereignisse im Pokémon-Lore beleuchten wird.