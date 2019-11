Pokémon - Godzilla-Pokémon zählt zu den ersten Designs überhaupt

Ein offizielles Godzilla-Pokémon hat es bislang nicht ins Spiel geschafft. Allerdings gab es vor langer Zeit ein richtiges Konzept für das Pokémon, das den Namen Godzillante trug.

Mittlerweile hat die 8. Generation Einzug ins Pokémon-Universum gehalten und wo es am Anfang gerade einmal 151 Pokémon mit der 1. Generation gab, sind es nun schon an die 900, 890 im National Dex um genau zu sein.

Doch selbstverständlich haben es nicht alle Pokémon, die je erdacht wurden, auch in die finale Umsetzung für die Videospiele geschafft. Ein paar Designs wurden verworfen oder gar abgeändert, wie wir euch bereits vor einiger Zeit berichtet haben.

Godzilla wird zu Godzillante

Doch eine ganz besondere Kreation ist ebenfalls in die Schublade gesteckt worden – und zwar das Pokémon, das sich an Tohos Godzilla anlehnt. Wie Dr. Lava via Twitter beschreibt, handelte es sich hierbei tatsächlich um ein Design, das noch vor dem Release der ersten Generation ausgearbeitet wurde.

Das Pokémon stammt aus der Designfeder von Ken Sugimori und nennt sich Godzillante. Doch zu einer finalen Veröffentlichung ist es dann nicht gekommen. Es gibt allerdings ein kleines Concept Art, das es grob skizziert (nachfolgendes Bild links). Das Pokémon sei laut dem Twitter-User primär dazu gedacht gewesen, die Spielmechaniken zu illustrieren und weniger ein Design, das hätte ins Spiel finden sollen.

Doch so gänzlich verloren scheint die Anlehnung dann wohl doch nicht zu sein. Immerhin gab es im Laufe der Jahre immer mal wieder Pokémon, die wie Karnimani an einen Dinosaurier angelehnt sind (genauso wie Godzilla). Despotar galt lange Zeit in der Pokémon-Community als das Pokémon, mit dem größten Godzilla-Einfluss. Offensichtlich hat der Geist Godzillas also auch in der Pokémon-Welt überlebt.

Ob jemals ein richtiges Godzillante ins Spiel finden wird? Den Fans würde das sicherlich gefallen.

Im Laufe der Jahre hat es viele neue Generationen und Pokémon gegegben. Aber denkt dran:

