Pokémon Go - Polizei stellt Autofahrer, der mit acht Smartphones gleichzeitig Pokémon fängt

Eigentlich sollte jedem klar sein, dass es eine blöde Idee ist, Pokémon GO am Steuer eines Fahrzeugs zu spielen. Schließlich existiert so etwas wie gesunder Menschenverstand. Und selbst wenn dieser einmal aussetzen sollte, gibt es da immer noch einen Warnhinweis, der jedes Mal beim Spielen von „Pokémon GO“ aufploppt.

Doch ein „Pokémon GO“-Spieler hat diese Nachricht wohl häufiger weggeklickt, ohne auf sie zu achten. Im Staat Washington wurde die Polizei auf ein Fahrzeug aufmerksam, das auf einer Pannenspur am Rande des Highway 518 in der Nähe des Seattle-Tacoma International Airport stand.

#PokemonDistraction Sergeant Kyle Smith contacted a vehicle on the shoulder yesterday evening. This is what was next to the driver! Playing #PokemonGO with EIGHT (8) phones! Driver agreed to put phones in back seat and continued his commute with 8 less distractions. pic.twitter.com/tgOr16CRlm