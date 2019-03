Pokémon Go - Begrenzte Forschung mit Loturzel angekündigt

Niantic hat für „Pokémon Go“ eine weitere begrenzte Forschung angekündigt. Im Fokus stehen diesmal Wetter-Phänomene und ihre Auswirkungen. Spieler haben die Chance, auf ein schillerndes Loturzel oder Formeo zu treffen.

Am kommenden Samstag soll eine weitere begrenzte Forschung in Pokémon Go stattfinden. Das hat Entwickler Niantic in einem offiziell Blogeintrag kurz vor dem nächsten Community Day bekannt gegeben.

Der Fokus soll diesmal auf dem Wetter liegen, um zu ergründen, welchen Einfluss die einzelnen Phänomene auf spawnende Pokémon ausüben. Im Zuge dessen werden Pokémon, die aufgrund bestimmter Wetterbedingungen erscheinen, im Rahmen des Events mit vermehrter Häufigkeit auftauchen.

Shiny Loturzel und Formeo tauchen auf

Beim Drehen eines PokéStops können Spieler nur während der Laufzeit des Events spezielle Feldforschungsaufgaben erhalten, deren Abschluss eine Begegnung mit Loturzel ermöglicht. Mit etwas Glück handelt es sich sogar um ein schillerndes Loturzel.

Solange das Event läuft, wird auch das für den Zusammenhang mit dem Wetter bekannte Formeo vermehrt spawnen. Auch hier besteht die Möglichkeit, eine schillernde Variante in seiner Normalform anzutreffen. Das Formeo kann dann auch erstmals dauerhaft die Attacke Meteorologe erlernen.

Die begrenzte Forschung startet am 30. März 2019 um 11 Uhr und endet um 20 Uhr.

