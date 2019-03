Pokémon Go - Neuer Community Day mit Shiny-Geckarbor und spezielle Attacke für Gewaldro

Niantic wird im März 2019 einen weiteren Community Day in „Pokémon Go“ abhalten, der sich nicht wenig überraschend auf Pflanzen-Pokémon bezieht. Geckarbor ist der Star des Spektakels!

Niantic plant einen neuen Community Day rund um Pflanzen-Pokémon. Falls ihr noch kein Reptain oder Gewaldro in eurem Besitz habt, dann solltet ihr am kommenden Wochenende Pokémon Go im Auge behalten.

Geckarbor im Community Day!

Das Starter-Pokémon aus der 3. Generation wird nicht nur in rund drei Stunden mit vermehrter Häufigkeit zugegen sein, Gewaldro kann sogar eine ganz spezielle Fähigkeit erlernen, wenn ihr euer Geckarbor erst zu Reptain und dann zu Gewaldro in dieser Zeit weiterentwickelt.

Wichtig ist, dass ihr euer Reptain maximal eine Stunde nach dem Ende des Events entwickeln müsst. Außerdem solltet ihr beachten, dass das Event auf globaler Ebene überall zwischen 15 und 18 Uhr stattfinden soll. Das Event wird an diesem Samstag, am 23. März 2019 abgehalten. Dann solltet ihr euer Reptain also bis spätestens 19 Uhr entwickelt haben, um die Fähigkeit Flora-Statue (100 Schaden) zu erhalten.

Es gelten die üblichen Boni wie 3-Stunden-Lockmodule, Eier lassen sich viermal schneller ausbrüten und Geckarbor spawnt mit vermehrter Häufigkeit. Und es wird sogar ein Shiny-Geckarbor geben, das ihr zu einem Shiny-Gewaldro entwickeln könnt! Wir wünschen viel spaß beim Fangen.