PlayStation VR - Neues Spiel: Predator VR scheinbar in Entwicklung und kurz vor der Veröffentlichung

Der Prädator ist wieder heiß auf frische Beute. Ein Leak deutet auf den neuen Titel „Predator VR“, der wohl schon in Kürze für die PlayStation VR erscheinen könnte.

Wird es der bekannteste Prädator der Filmgeschichte schon bald in Virtual Reality auf die PlayStation 4 schaffen? Derzeit deutet alles darauf hin, dass der „Predator“ aus dem gleichnamigen Film schon bald in neuartiger VR-Form zurückkehren wird.

Ein neues Spiel scheint sich nämlich bereits in Entwicklung zu befinden, das den notorischen Prädator beinhaltet, der seinerzeit im Film „Predator“ (1987) kein Zuckerschlecken im Kampf gegen Arnold Schwarzenegger hatte. Das futuristische Alien wird nun in audiovisueller Form auf die PS4 zurückkehren, wo ihr allem Anschein nach in die Haut des Prädators schlüpfen dürft.

Predator VR geleakt

Das geht nun aus einem Eintrag via Exophase hervor, wo die entsprechende Trophy-Liste bereits aufgetaucht ist. Das Spiel lautet wohl schlicht „Predator VR“. Aus dem Leak geht sogar hervor, dass das Spiel bereits in Kürze erscheinen könnte. Denn wie wir wissen, wird die Liste hier nur zur Verfügung gestellt, wenn der Release bereits in greifbarer Nähe ist.

Die Liste sagt aus, dass es wohl eine Kampagne und einen Multiplayer geben wird. Davon ab deutet alles auf einen Horde-Modus. Ihr sollt hier in die Rolle der Menschen und die des Prädators schlüpfen können. Das erinnert ein wenig an Predator: Hunting Grounds, dem asymmetrischen Multiplayer-Spiel, das erst kürzlich angekündigt wurde. Womöglich sind die Spiele miteinander verbunden, doch Hunting Grounds soll ein Shooter werden und erst im nächsten Jahr erscheinen, was es relativ unwahrscheinlich gestaltet.

Nun, es bleibt abzuwarten, doch allzu lange werden wir uns sicherlich nicht mehr gedulden müssen, bis die PlayStation VR mit Nachschub versorgt wird. Womöglich werden wir auf der E3 2019 erste offizielle Informationen zur VR-Experience erhalten. Da Sony jedoch nicht auf der kommenden E3 vertreten sein wird, werden wir sehen, ob der Titel zudem für andere VR-Plattformen geplant ist. Ansonsten müssen wir die kommenden News-Beiträge State of Play im Auge behalten, die Sony fortan für die Kommunikation neuer Inhalte verwendet. Es bleibt spannend!