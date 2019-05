State of Play - Sony kündigt Predator: Hunting Grounds an und veröffentlicht einen Trailer dazu

Im Rahmen des „State of Play“-Streams kündigte PlayStation „Predator: Hunting Grounds“ an. Das Spiel steckt noch in der Entwicklung, dennoch erschien zeitgleich ein Trailer, der den Titel veranschaulichen soll.

Bei „Predator: Hunting Grounds“ handelt es sich um ein asymmetrisches Shooter-Spiel. Der Titel ist eine Zusammenarbeit von mehreren Studios. Neben Sony ist Illfonic mit an Bord, das Studio hinter Friday the 13th: The Game. Des Weiteren konnte sich Fox für die Idee begeistern.

Das Online-Spiel ist ein Multiplayer-Titel, in dem eine Gruppe Soldaten Missionen ausführen muss. Das Einsatzgebiet ist aber alles andere als sicher. Hinter jeder Ecke könnte der Predator lauern, ebenfalls gespielt von einer Person.

„Da draußen wartet etwas auf uns und es ist kein Mann. Wir werden alle sterben“

Im Trailer, der nicht aus tatsächlichen Ingame-Szenen besteht, bewegen sich Soldaten vorsichtig durch den Jungle, die Waffe immer feuerbereit. Auf einer Baumspitze lauert schon ein Predator, getarnt mit seiner Technologie.

„Während das Team versucht paramilitärische Missionen auszuführen – dabei Bösewichte vernichtet und wichtige Gegenstände findet – kommt der Predator ins Spiel. Er nutzt seinen weiterentwickelten Sichtmodus dazu seine Beute aufzuspüren und anzufallen“, so Illfonic CEO Charles Brungardt auf dem PlayStation Blog.

Zusätzlich gab Brungardt an, dass sich das Spiel noch im frühen Stadium der Entwicklung befindet und es noch etwas dauern wird, bis das richtige Gameplay vorgestellt werden kann. Der Titel soll im Jahr 2020 erscheinen.

Was denkt ihr? Hat das Spiel euer Interesse geweckt? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.