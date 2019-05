PlayStation VR - Neues Patent macht euren ganzen Körper zu einem Controller

PlayStation sicherte sich kürzlich ein neues VR-Patent und dieses könnte besonders interessant werden, denn dieses würde für euch ganzen Körpereinsatz bedeuten.

Inzwischen gibt es zahlreiche VR-Patente die Sony ihr Eigen nennen kann. Jetzt zeigt das Unternehmen aber Interesse an einem künftigen VR-Headset, das womöglich euren ganzen Körper zu einem Controller macht.

Das Ganze könnte als eine Art Ganzkörper-Gyroskop bezeichnet werden, das eure Körper- und Gesichtshaltung erkennt und auf dem System umsetzt, indem er sich mit euch bewegt und euch so noch tiefer ins Spiel eintauchen lässt.

Das Körperhaltungs-Kontrollsystem

Dieses patentierte System fordert von euch vollen Körpereinsatz. Mithilfe von diversen Bewegungssensoren werden die Körperhaltung und Bewegungen des Spielers in das System eingespeist und umgesetzt.

„Das Körperhaltungs-Kontrollsystem beinhaltet eine Kontrolleinheit, die die Ausrichtung des Körpers vom Nutzer ändert und ein Display, das am Kopf des Nutzers befestigt ist“, steht es im Patent beschrieben.

Wie bei jedem Patent besteht die Chance, dass das Produkt niemals das Tageslicht sehen wird. Außerdem ist es denkbar, dass dieses Gerät recht teuer wird. Fraglich also, ob es für die breite Masse bestimmt wäre oder eher in Spielhallen und Ähnlichem zur Verfügung stehen würde.

Es heißt abwarten was die Forschungsabteilung daraus macht. Wir halten euch bei PlayNation auf dem Laufenden. Würde euch so ein Gerät gefallen? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.