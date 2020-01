PlayStation 5 - Leak durch Reinigungskraft: Neue Fotos zeigen Devkit und Controller

Weitere Bilder zeigen das Devkit der PlayStation 5 sowie den neuen Controller. Die Fotos stammen von einer Reinigungskraft eines Entwicklerstudios.

Bislang hat Sony noch nicht das finale Design der PS5 enthüllt, allerdings gibt es neue Bilder des Devkits. Zudem wird jetzt ein besserer Blick auf den neuen Controller geboten.

Besserer Blick auf den PS5-Controller

Die Bilder stammen von einer Reinigungskraft, die diese während der Arbeit geschossen hat. Die Person hat die Bilder über Facebook mit Freunden geteilt. In dem Beitrag schreibt die Person davon, dass sie zum ersten Mal einen Prototyp der PS5 gesäubert hat. Dabei wird darum gebeten, den Beitrag nicht zu teilen – was aber dennoch geschah.

Erneut sehen wir das markante Design des PS5-Prototyps mit der V-förmigen Oberseite und großen Lüftungsschlitzen. Diesmal können wir jedoch den neuen Controller besser betrachten. Der Prototyp des DualShock 5-Controllers wurde von oben abgelichtet, sodass wir gut erkennen können, dass dieser optisch einige Ähnlichkeiten zum DualShock 4-Controller besitzt.

Beim Controller-Design bleibt Sony also dem DualShock 4 treu, passt aber die Ergonomie weiter an. So ist der Controller hier etwas runder gestaltet, das Button-Layout ist soweit jedoch gleich geblieben. Interessant wäre nun noch ein Blick von unten, um zu beweisen, ob die Gerüchte über Backside-Buttons stimmen.