PlayStation 5 - Deshalb hat das Dev-Kit eine V-förmige Aussparung

So soll die PS5 aussehen? Der Unmut unter den PlayStation-Liebhabern nach dem Leak des Dev-Kits der Next-Gen-Konsole war deutlich zu spüren. Dabei sagt ein Dev-Kit kaum bis gar nichts über die endgültige Form einer Konsole aus. Die Form eines solchen Development-Kits, so der vollständige Name, soll nämlich eher eine praktische als ästhetische Funktion erfüllen.

Tom Warren, Redakteur bei The Verge, klärte deshalb nun auf, was es mit der mysteriösen Form der Konsole auf sich hat.

Wie viele bereits ahnten, ist der V-förmige Ausschnitt und die enorme Größe der Konsole unter anderem dafür da, eine entsprechende Kühlung im Rahmen der hohen Performance zu gewährleisten. Immerhin testen Entwickler mit einem solchen Dev-Kit bereits vorab, was die zukünftige Konsole leisten kann und woran man sich bei der Erschaffung kommender Spiele orientieren muss.

Dabei werden die Dev-Kits mehreren Stress-Tests unterzogen und nicht selten in mehrfacher Ausführung übereinandergestapelt. Und damit hätten wir auch die von Warren gegebene Antwort: Mit dieser Form lassen sich die Konsolen einfach besser stapeln, ohne den Kühlvorgang zu beeinträchtigen, da die Lüftungsschlitze im Inneren der V-Form und an den Seiten weiterhin freiliegen.

