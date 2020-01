PlayStation 5 - Entwicklung für die Next-Gen-Konsole so einfach wie nie zuvor, laut Shuhei Yoshida

Laut dem ehemaligen PlayStation-Präsidenten Shuhei Yoshida soll die PS5 ein neues Level in Bezug auf die Einfachheit der Spielentwicklung erreicht haben. Sony erleichtert den Entwicklern ihre Arbeit damit ungemein.

Sony will mit der PS5 nicht nur das leistungsstärkste Konsolenflaggschiff des japanischen Konzerns auf den Markt bringen, sondern auch die Bedürfnisse der Entwickler achten. So soll es mit der PS5 so einfach wie noch nie sein, Spiele für eine Konsole zu entwickeln.

Yoshida: Für keine Konsole lassen sich Spiele leichter entwickeln

Das gibt der ehemalige PlayStation-Präsident und Head of SIE Woldwide Studios, Shuhei Yoshida, in einem Interview mit dem japanischen Dengeki-Magazin bekannt. Viele Studios sind bereits mit ersten Dev-Kits der PS5 ausgestattet und entwickeln Spiele für die Next-Gen-Konsole. Ihr Feedback an Sony fällt vollends positiv aus, so Yoshida.

Shuhei Yoshida teilt gegenüber Dengeki mit:

„Die Einfachheit, Spiele für die PS5 zu entwickeln, befindet sich auf einem noch nie zuvor gesehenen Level.“

Damit will das Unternehmen die Kritik an der Architektur der PS3 umsetzen. Für viele Entwickler gestalteten sich die Arbeiten, Spiele für die PS3 zu entwickeln, mitunter am schwierigsten. Bei der PS4 sei dies zwar schon einfacher geworden, die PS5 erreiche aber nochmals ein neues Level.

„Die PS3-Ära war eine der härtesten Zeit in der 25-jährigen Geschichte von Sony Interactive Entertainment. Die Schwierigkeit der Spieleentwicklung war zu spüren.“

Den Entwicklern die Hürden nehmen

Daher legt der Konzern einen großen Fokus darauf, Hürden für die Entwickler so gut es geht niederzureißen. Alles in allem soll so sichergestellt werden, dass die Entwickler ihre Ressourcen vollends in die Spiele investieren können, anstatt von einer komplizierten Konsolen-Architektur daran gehindert zu werden.

Die PlayStation 5 soll Ende 2020 erscheinen. Nur eine Handvoll offizieller Informationen zur PlayStation 5 sind bislang bekannt. So wird Sony unter anderem für die Next-Gen-Konsole auf eine Kooperation mit AMD setzen und eine Variante der dritten Generation der AMD-Ryzen-Serie mit 8 Kernen und einer in 7nm gefertigten Zen-2-Mikroarchitektur als Hardware verbauen. Alle bisherigen Informationen zur PS5 gibt es hier.