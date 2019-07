Overwatch - Sigma findet als neuer Held 31 ins Spiel und beherrscht Gravitation

Ein neuer Held wird bald Teil des Multiplayer-Ego-Shooters „Overwatch“ aus dem Hause Blizzard Entertainment. Offenbar handelt es sich dabei um einen außerordentlich exzentrischen Astrophysiker.

Overwatch erhält mit dem neuen Charakter Sigma seinen inzwischen 31. Helden. In einem Trailer stellt Entwickler Blizzard den exzentrischen Astrophysiker nun vor, der durch einige kleinere Ausschnitte auf der offiziellen Twitter-Seite des Spiels bereits vorab angeteasert wurde.

Plötzlich Held

Offenbar lag dem Wissenschaftler ursprünglich daran die Geheimnisse des Universums in Form der Schwerkraft und der schwarzen Löcher in einem Experiment zu entschlüsseln. Allerdings scheint bei diesem Versuch ein schützendes Kraftfeld zusammengebrochen zu sein, in­fol­ge­des­sen Sigmas Geist ziemlich außer Kontrolle gerät.

Zumindest lässt das der Trailer vermuten, der übrigens hervorragend synchronisiert wurde und den steigenden Wahnsinn Sigmas ziemlich gut verdeutlicht. Am Ende des Trailers kann man den böse dreinblickenden Charakter, der nun eine scheinbare Erkenntnis in Form von Musik und mehreren Stimmen wahrnimmt, noch einmal in Gänze in seiner künftigen Heldengestalt betrachten.

Welche Fähigkeiten der neue Charakter mit sich bringen wird und wann er genau ins Spiel findet, ist bisher leider noch nicht bekannt. Allem Anschein nach kann er Gravitation kontrollieren und kleine, schwarze Löcher erschaffen. Aber seht am besten selbst: