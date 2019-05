Overwatch - Blizzard hat große Pläne und möchte das Franchise erweitern

Activision Blizzard kündigte bei einem Treffen mit Investoren an, dass das Unternehmen mit dem Online-Shooter „Overwatch“ noch einige Pläne hat und das Franchise erweitern möchte.

Obwohl Overwatch bereits drei Jahre alt ist, reißt das Interesse an dem Spiel nicht ab. Einer der Gründe dafür ist sicher, dass der Titel von den Entwicklern regelmäßig durch neue Updates und Neuerungen unterstützt wird.

Da ist es kein großes Wunder, dass Blizzard weitere Pläne schmiedet und das „Overwatch“-Universum erweitern möchte.

Overwatch Blizzard veröffentlicht Workshop: Spieler können eigene Modi basteln

Das Team arbeitet nicht nur an der Unterstützung des Helden-Shooters

Bei einem Treffen mit Investoren meldete sich Blizzard-Chef J. Allen Brack zu Wort.

„Letztes Quartal sprach ich darüber, dass wir große Ambitionen für das Overwatch-Universum haben und wie es sich noch entwickeln kann. Overwatch ist für Blizzard eine große Stütze und wir werden weiterhin die Ressourcen und Aufmerksamkeit hineinstecken, damit die Community weiter anwachsen kann und wir das Franchise weiter ausbauen können“, so Brack.

gamescom 2019 Blizzard sagt diesjährige Teilnahme ab

Beginnen möchte das Unternehmen mit neuen Karten, neuen Helden und „neuen Erfahrungen“ in „Overwatch“. Doch laut J. Allen Brack arbeiteten die Teams zudem an einem neuen Projekt zu dem Titel. Um welches Genre es sich dabei handelt, ist allerdings noch unklar. Vom Mobile-Titel bis hin zum story-basierten Spiel ist alles denkbar.

Da Blizzard Activation dieses Jahr nicht auf der gamescom vertreten sein wird, könnten die ersten Informationen zu dem Projekt auf der BlizzCon 2019 folgen. Diese findet im November statt.

Was könnte dieses Projekt sein und was würdet ihr euch wünschen?