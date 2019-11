One Piece - Wunderschöne, neue Promo zeigt die Strohhutbande als Oberschüler

Die neue Werbung für die in Japan überaus beliebten Instant-Nudeln von Hungry Days zeigt die Strohhutbande in einem gefühlvollen Video als Oberschüler.

Ob ihr den Manga zu One Piece bereits gelesen oder den Anime dazu gesehen habt oder nicht, ändert wahrscheinlich nichts daran, dass ihr die Charaktere aus dem Werk von Eiichiro Oda wiedererkennen würdet. Die Geschichten rund um die Strohhutbande sind nicht nur in Japan, sondern weltweit so beliebt, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass ihr noch nie Berührungspunkte mit den Figuren hattet.

Doch wie groß der Unterschied zwischen der Verehrung in Japan und dem Rest der Welt ist, zeigt nun eine neue Promo des Ramen-Herstellers Hungry Days. Der hat nun schon seit geraumer Zeit einen Deal mit One Piece, welcher vorsieht, dass die beiden regelmäßig Werbung für den jeweils anderen machen. So durften wir in diesem Jahr bereits Promos bewundern, die sowohl Lorenor Zorro als auch Nami als alltägliche Oberschüler gezeigt haben.

Der dritte Teaser, welcher handgezeichnet ist und vor allen Dingen durch die wundervolle Symbiose aus Grafiken und Musikuntermalung im Gedächtnis bleibt, zeigt die gesamte Strohhutbande als Oberschüler in ihrem täglichen Leben. Ob Ruffy, Robin, Franky oder auch Tony Chopper: alle sind mit dabei. Und nicht nur das, wer aufmerksam zuschaut, kann viele andere Figuren aus dem „One Piece“-Universum entdecken.

So sehen wir zum Beispiel eine verliebte Boa Hancock, die ihrem Liebsten schüchtern Pralinen überreichen möchte, Urouge und Cavendish, die die Schulbank drücken, das komplette Team des Baratié und noch viele mehr. Schaut euch das gefühlvolle Video, das just in diesem Moment viral geht und schon über eine Million Aufrufe hat, einfach selber an und vielleicht entdeckt ihr sogar noch Details, die uns entgangen sind.