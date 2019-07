Netflix - Zack Snyder wagt sich an einen Anime in der nordischen Mythologie

Das Streaming-Portal Netflix hat sich ein neues Projekt vorgenommen. Für eine Anime-Serie, die in der nordischen Mythologie spielen soll, haben sich die Verantwortlichen kräftige Unterstützung aus Hollywood an Bord geholt.

Für die meisten von uns ist Netflix gar nicht mehr aus dem modernen Leben wegzudenken. Kaum ein anderer Streaming-Dienst hat so viele User und kann ständig mit eigenen Produktionen aufwarten, die neue Zuschauer an Land ziehen. Damit das auch in Zukunft fortgesetzt wird, hat sich Netflix nun ein weiteres vielversprechendes Projekt gesichert.

So soll der Streaming-Dienst mit Regisseur Zack Snyder („Watchman“, „Man of Steel“) zusammenarbeiten, um eine Anime-Serie zu realisieren. Diese soll sich in der nordischen Mythologie abspielen und dürfte mit der Anime-Schlagseite einen ganz eigenen Charme entwickeln.

Mit an Bord sind zudem Jay Olivia, der bereits an Anime-Filmen wie „Batman: The Dark Knight Returns“ oder „Justice League: The Flashpoint Paradox“ mitgewirkt hat und somit bestens für die bevorstehende Arbeit für Netflix geeignet ist. Olivia und Snyder arbeiten schon einige Jahre zusammen und dürften damit ein eingespieltes Team sein.

Viel mehr ist zu der neuen Serie von Snyder und Olivia allerdings nicht bekannt. Wir müssen und also auf einen ersten Trailer, ein Release-Datum und eine Synopsis für die nächste Netflix-Serie noch etwas gedulden. Was haltet ihr schon jetzt von der Idee?