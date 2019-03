Netflix - You vs. Wild: Neues Choose-Your-Own-Adventure im „Bandernatch“-Stil mit Bear Grylls angekündigt!

Nach der erfolgreichen „Black Mirror“-Choose-Your-Own-Adventure-Episode „Bandersnatch“, in der wir über das Schicksal der Charaktere selbst entscheiden durften, war es nur eine Frage der Zeit, bis Netflix ein weiteres interaktives Projekt ankündigt. „You vs. Wild“ heißt die neue Serie, in der wir Abenteurer Bear Grylls per Klick mit unseren Entscheidungen helfen sollen, in der Wildnis zu überleben.

In der Choose-Your-Own-Adventure-Episode der berühmten Netflix-Serie Black Mirror durften wir über das Handeln des Charakters Stefan Butler entscheiden, der mit der Programmierung seines Videospiels Bandersnatch an den Rande des Wahnsinns getrieben wird. Durch den massiven Erfolg dieses neuartigen Zuschauer-Erlebnis lässt der Streaming-Dienst nicht lange auf sich warten und hat ein neues Projekt im selben Stil angekündigt.

„You vs. Wild“ heißt die neue interaktive Serie, in der die Zuschauer den berühmten Abenteurer Bear Grylls auf seinen Reisen begleiten und ihm dabei helfen dürfen, die Gefahren der Wildnis zu überleben.

Ihr gegen die Wildnis

Deutschsprachige Zuschauer werden Bear Grylls wahrscheinlich durch seine Serie „Ausgesetzt in der Wildnis“ kennen, die seit einigen Jahren auf dem Sender DMAX ausgestrahlt wird. Auch in den USA ist der britische Abenteurer und Dokumentarfilmer ein haushoher Name. Hier nimmt er in seiner Hit-Serie „Running Wild“ berühmte Schauspieler und Persönlichkeiten mit auf seine Abenteuer und setzt diese den wilden Gefahren von Mutter Natur aus.

Jetzt soll seine ursprüngliche Sendung, „Man vs. Wild“, in der er wöchentlich in extremsten Umständen durch die Wildnis reist, noch ein Level gesteigert werden. Mit „You vs. Wild“ will Netflix auf dem Erfolg von „Bandersnatch“ und der Serie von Bear Grylls aufbauen und veröffentlicht seine erste interaktive Serie für Erwachsene. Hier sollen die Zuschauer selbst über das Schicksal des Briten entscheiden, ihm helfen, gefährliche Situationen zu überstehen und selbst in die Rolle des Abenteurers schlüpfen.

Im Choose-Your-Own-Adventure-Modus werden den Zuschauern mehrere Auswahlmöglichkeiten gegeben, die verschiedene Auswirkungen auf die kommende Handlung und auf das Ende haben können.

In einem Statement äußerte sich Grylls mit Vorfreude auf die Serie:

„Ich bin so stolz, die allererste interaktive Serie dieser Art veröffentlichen zu können. Somit können Zuschauer mir hautnah auf meinen Reisen folgen und in meine Schuhe schlüpfen. Das Risiko ist wirklich hoch in der Serie!“

Neben einem Poster veröffentlichte Netflix einen ersten Trailer zur Serie, in der man schon jetzt im Choose-Your-Own-Adventure-Stil erste Eindrücke zur Serie erhalten kann.

Was haltet ihr von der Idee, dass Netflix immer mehr Projekte im interaktiven Stil veröffentlicht? „You vs. Wild“ erscheint am 10. April 2019 auf Netflix!