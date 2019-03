Netflix - Order 66 initiiert, die Jedi werden ausradiert: The Clone Wars verlässt die Streaming-Plattform

Die Animationsserie „Star Wars: The Clone Wars“ wird sehr bald aus dem Programm von Netflix verschwinden. Im April 2019 ist es bereits so weit, doch die Serie wird dafür ein Teil von Disney Plus, wo es zudem die neue Staffel 7 zu sehen geben wird.

Es kam, wie es kommen musste. Die Animationsserie „Star Wars: The Clone Wars“ wird aus dem Programm von Netflix verschwinden. Falls ihr die Serie noch nicht angesehen habt und Netflix-Abonnent seid, dann solltet ihr euch demnach beeilen.

Netflix 5 Filme, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet

Order 66 eingeleitet!

Ähnlich wie in „Star Wars Episdode III: Die Rache der Sith“ wird die Order 66 nun auf Netflix initiiert. Die notorischen Jedi aus den Klonkriegen mitsamt ihrem Gefolge müssen schon bald das Feld räumen. Sämtliche Überbleibsel des „Star Wars“-Franchises werden ausgemerzt. Welch Ironie, wenn man bedenkt, dass in der Animationsserie „Star Wars: The Clone Wars“ alles auf diesen einen Moment in der 3. Episode der zweiten „Star Wars“-Trilogie hinausläuft, in der die gutherzigen Wächter der Macht aus dem Universum ausradiert werden.

Via Entertainment Weekly und Club Jade wurde nun bekannt, dass die Serie schon am 7. April 2019 aus dem Programm genommen wird. Disney bereitet den Weg für ihren kommenden Streaming-Dienst vor. Demnach wird die Serie nicht auf lange Sicht verschwinden - nur eben auf Netflix.

Disney Plus Neuer Streaming-Dienst erhält Name und Starttermin

Es liegt nahe, dass Disney die Serie als regulären Bestandteil schon zum Release des neuen VoD-Streaming-Dienstes Disney Plus an den Start bringen wird, mitsamt der neuen Staffel „Star Wars: The Clone Wars Season 7“. Mit der neuen Staffel 7 wurde nämlich bereits im Vorfeld geworben, sie sei ein exklusiver Bestandteil.

Disney Plus soll seitens Disney wohl schon am 11. April 2019 offiziell vorgestellt werden, spätestens dann erfahren wir mehr. Star Wars wird einen großen Teil des Angebots ausmachen und neben den Klonkriegen die Animationsserien „Star Wars: Rebels“ und „Star Wars: Resistance“ enthalten, während es Live-Acton-Serien wie „The Mandalorian“ ins Programm schaffen - so viel steht bereits fest.