Netflix - Fast & Furious: Trailer stellt die animierte Serie Spy Racers vor

Netflix kündigt für Dezember eine neue Animations-Serie aus dem beliebten „Fast & Furious“-Franchise fürs Fernsehen an. Mit jede Menge Action in rasanten Sportwagen tritt Doms junger Cousin in „Spy Racers“ in seine Fußstapfen.

Fans der rasanten „Fast & Furious“-Reihe erhalten demnächst Nachschub: Netflix kündigt für Weihnachten eine animierte TV-Serie aus der erfolgreichen Film-Reihe mit Vin Diesel an. In Fast & Furious: Spy Racers steht jedoch nicht der bekannte Held Dominic Toretto (Vin Diesel) im Mittelpunkt, vielmehr tritt sein junger Cousin Tony Toretto in die Fußstapfen seines großen Vorbilds.

Das Spin-off richtet sich mehr an die jungen Zuschauer. Tony wird mit seinen Freunden von der US-Regierung angeheuert, um Undercover eine Elite-Renn-Liga zu infiltrieren. Dahinter steckt die gefährliche Verbrecherorganisation SH1FT3R. Die jungen Helden sollen die Gangster überführen, während sie mit schnellen Sportwagen über die Rennstrecke rasen.

Hier könnt ihr den ersten Trailer zur neuen Netflix-Serie „Fast & Furious: Spy Racers“ sehen, Start ist am 26. Dezember.

Fast & Furious geht 2020 im Kino weiter

Nächstes Jahr meldet sich Vin Diesel als Dom in „Fast & Furious 9“ der erfolgreichen Actionfilmreihe in den Kinos zurück. In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Vin Diesel (Dominic Toretto), Michelle Rodriguez (Letty Ortiz), Tyrese Gibson (Roman Pearce), sowie Charlize Theron als Cipher und Helen Mirren als Shaws Mutter. Zu den Neuzugängen gehört John Cena, über dessen Rolle noch nicht viel verraten wird.

Auf die beiden wichtigen Charaktere Hobbs und Shaw müssen die Fans jedoch verzichten. Ihre Darsteller Dwayne Johnson und Jason Statham waren zuletzt im erfolgreichen Spin-off „Hobbs & Shaw“ in den Kinos zu sehen.

Das Filmstudio Universal beendet zwar mit „Fast & Furious 10“ im Jahr 2021 die Hauptreihe, das erfolgreiche Franchise wird dennoch mit Spin-offs fortgesetzt. Dazu gehört auch die neue Netflix-Serie „Fast & Furious: Spy Racers“.