Mortal Kombat 11 - Easter Egg rund um Frost an Disney-Film Frozen angelehnt

Falls ihr Disney mögt und aktuell „Mortal Kombat 11“ spielt, werdet ihr es womöglich schon vernommen haben. Die Entwickler haben sich bei Kämpferin Frost ganz offensichtlich von Elsa aus „Frozen“ inspirieren lassen.

Der Haudrauf-Kampfspaß Mortal Kombat 11 ist da und prügelt dem Beat'em-up-Genre mal wieder neues Leben in die tote Seele. Das Spiel birgt eine Reihe an Überraschungen, die wohl insgesamt alle erst noch entdeckt werden möchten.

Easter Egg erinnert an Frozen

Ein Easter Egg der etwas besseren Sorte wurde jedoch schon entdeckt, es bezieht sich ganz offensichtlich nicht nur auf die Kriegerin Frost, sondern zudem auf den Film „Frozen“ oder wie er hierzulande betitelt wird „Die Eiskönigin - Völlig unverfroren“ - den Disney-Film mit der Eiskönigin Elsa als Hauptfigur.

So klingt nicht nur der Name von Frost fast so wie der Film. Es gibt zwei Punkte im Spiel, die eindeutig auf „Frozen“ deuten. Zum einen wären das ein Intro, das sich auf Frost und Cassie Cage bezieht. Hier wird Frost mit einem anderen Namen angesprochen:

„Hey Elsa, was geht ab?“

Demnach wird Frost gut und gerne als Elsa betitelt, doch sie versteht den Grund nicht und mag es auch nicht, so genannt zu werden. Die zweite Anlehnung wird in einem Mirror-Match klar. Das ist ein Kampf, in dem eine Frost gegen eine andere Frost antritt - also quasi ein gespiegelter Kampf. In diesem Intro tauschen die beiden unweigerlich Zeilen aus dem „Frozen“-Erfolgshit „Let It Go!“ aus.

Wie immer gilt, dass diese Easter Eggs im Grunde keine Auswirkung auf das Gameplay per se haben, doch die Spieler freuen sich hingegen immer wieder, wenn sie auf Easter Eggs stoßen, die sich im besten Fall an irgendetwas Bekanntes anlehnen. Referenzen an die Popkultur sind demnach immer gerne gesehen. Unterhalb der News haben wir ein Video von TetraNinja eingebunden, der die Easter Eggs einmal in audiovisueller Form zusammengetragen hat.

Und falls ihr und eure Freunde euch ebenfalls mit Button-Smashing ins digitale Nirvana befördern möchtet, dann habt ihr fortan die Möglichkeit dazu, es in Mortal Kombat 11 auszuprobieren. Das Spiel ist bereits für den PC, die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.

