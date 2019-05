Medievil - Remake präsentiert sich in neuem Video – Release steht fest

Sony hat auf der gestrigen State of Play ein neues Video zum Remake von „MediEvil“ präsentiert. Das Video geht auf die Story des Action-Adventures ein, das ursprünglich 1998 für die erste PlayStation erschien und wartet zudem mit neuen Spielszenen auf. Auch der Releasetermin der Neuauflage steht endlich fest.

Sir Daniel Fortesque, der knochige Protagonist des Action-Adventure-Klassikers MediEvil zeigte sich auf der gestrigen State of Play von Sony in einem brandneuen Video und hatte dabei gleichzeitig den Releasetermin der Neuauflage in der Hand.

Skelett-Ritter Sir Dan beweist im neuen Video zu „MediEvil“ eindrucksvoll, dass seine Knochen trotz des hohen Alters immer noch nicht von Osteoporose geplagt sind. Immerhin präsentiert sich der Held des Genreklassikers, der 1998 für die erste PlayStation erschien, im neuen Video so knackig wie eh und je.

Der recht kurze Trailer geht auf die Handlung des Action-Adventures ein, das noch in diesem Jahr als vollständig neu entwickeltes Remake für die PlayStation 4 erscheinen wird. Mit im Gepäck hat der edle Recke auch frische Spielszenen aus der Neuauflage.

Das Remake von „MediEvil“ präsentiert sich darin grafisch deutlich aufgehübscht, allerdings wirkt die Framerate im Trailer noch verbesserungswürdig. Allerdings bleibt den Entwicklern bis zur Veröffentlichung noch eine Menge Zeit, dieses und etwaige andere Probleme in den Griff zu bekommen.

Erscheinen soll „MediEvil“ am 25. Oktober exklusiv für die PlayStation 4. Dann auch in einer Digital Deluxe Edition, die mit mehreren digitalen Inhalten wie einer exklusiven Rüstung, einem dynamischen Theme und einem digitalen Comic aufwartet und zudem den Soundtrack und ein Artbook enthält.