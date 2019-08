Marvel - Wird Thor 4 beide Thors beinhalten?

Es kann wohl nicht nur den einen Donnergott geben: Regisseur Waititi klärt darüber auf, ob wir in „Thor 4: Love and Thunder“ Thor Odinson und Jane Foster Seite an Seite kämpfen sehen werden.

Die Lage scheint bei Marvel's Thor 4: Love and Thunder aktuell noch nicht ganz klar zu sein. Was wir bereits von der Ankündigung der Phase 4 auf der Comic-Con wissen: Natalie Portman wird erneut in ihrer Rolle als Jane Foster auf der großen Leinwand erscheinen. Da sie bereits bei der Ankündigung den Hammer Mjölnir in der Hand hielt, ist sie dementsprechend auch in der Rolle der Mighty Thor bestätigt.

Zwei verschiedene Thor

Bedeutet das im Umkehrschluss aber, dass wir nur Jane Foster in der Rolle der Thor sehen werden? Regisseur Taika Waititi klärt ganz deutlich auf:

„Sie ist ein Thor. Da ist noch der andere Thor, der ursprüngliche Thor. Sie heißt nicht Weiblicher Thor. In den Comics nennt man sie den mächtigen Thor [Mighty Thor]. Das stammt aus den Comics. Ich könnte nicht glücklicher und aufgeregter sein."

Erneut beweist Waititi, dass er anscheinend sehr stark vom Comic-Ark aus den Jahren 2015-2018 inspiriert wurde. Dort enthüllt Nick Fury ein schreckliches Geheimnis über Thor, was ihn Mjölnir gegenüber unwürdig macht. Jane Foster hebt daraufhin den Hammer und übernimmt die Kräfte von Thor.

Inwiefern Waititi das Ganze in Thor 4 inszenieren wird, bleibt jedoch unklar. Bereits in „Thor 3: Ragnarok“ haben wir jedoch gesehen, dass Thor Odinson die Kräfte des Donners auch ohne seinen Hammer anwenden kann – eventuell ermöglicht uns dies eine Sequenz im Film, in der Thor Odinson und Jane Foster gemeinsam in den Kampf ziehen – Thor Odinson mit seinen Donnerkräften, während Jane den Hammer schwingt.

Spätestens am 5. November 2021 erfahren wir mehr, wenn „Thor 4: Love and Thunder“ mit einem donnernden Gebrüll in den Kinos aufschlägt.