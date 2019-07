Marvel - Das MCU bekommt erstmals einen weiblichen Thor

Natalie Portman, die in den ersten beiden Thor-Filmen als Jane Foster auftrat, wird fortan selbst den Hammer schwingen. Auf der San Diego Comic-Com wurde sie als neuer Donnergott enthüllt.

Heute stellte Marvel die Pläne der Phase 4 Marvel Cinematic Universe (MCU) vor und enthüllte unter anderem offiziell den neuesten Thor-Film. Dieser trägt den Namen „Thor: Love and Thunder“ und kommt mit einigen großen Überraschung daher.

Natalie Portman wird weiblicher Thor

So wird Natalie Portman zurückkehren - allerdings anders als vielleicht erwartet. In den ersten beiden Thor-Filmen aus den Jahren 2011 und 2013 mimte die Oscar-Gewinnerin den Charakter Jane Foster, eine Astrophysikerin und Ex-Geliebte von Donnergott Thor. In „Thor: Ragnarök“ war sie dagegen nicht dabei. Diesmal, in „Thor 4“, wird sie jedoch nicht nur für eine Liebesbeziehung auf der Leinwand auftauchen.

Vielmehr greift Portman diesmal selbst zum Hammer, denn im kommenden vierten Thor-Abenteuer wird sie selbst zur Donnergöttin. Damit bekommt das Film-Franchise erstmals einen weiblichen Thor.

Schon in den Comics erwies sich Jane Foster als würdig, den Hammer Mjolnir zu führen und legte den Titel Thor: Göttin des Donners an. Nun werden wir dies also auch auf der großen Leinwand zu sehen bekommen.

Während des besagten Panels auf der Comic-Con bekamen wir schon einen ersten Appetithappen darauf. Regisseur Taiki Waititi drückte der Schauspielerin prompt eine Nachbildung des Filmhammers in die Hand und zeigte sich ziemlich stolz, den neuen Thor im Film zu präsentieren.