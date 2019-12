Marvel - Trailer zu Black Widow mit Scarlett Johansson stellt neuen Gegenspieler vor

Das MCU geht nächstes Jahr mit Marvels „Black Widow“ als Auftakt zu Phase 4 weiter. Titelheldin Scarlett Johansson legt sich im ersten Trailer zu ihrem Solofilm mit einem neuen Gegenspieler an, und ist nicht die einzige Black Widow im Film.

Das Marvel Cinematic Universe geht in die nächste Runde: Nach „Avengers: Endgame“ kehrt die beliebte Superheldin Black Widow für ihren ersten Solofilm auf die große Leinwand zurück. Der Auftakt zu Phase 4 des MCU zeigt die Vorgeschichte der ehemaligen russischen Agentin Natascha Romanoff (Scarlett Johansson) und das streng geheime Black Widow-Programm. Die Handlung ist zwischen den Filmen „Captain America: Civil War“ und „Avengers: Infinity War“ angesiedelt.

Im Marvel-Film gibt es gleich mehrere Black Widows

Im Film ist Natasha Romanoff nicht die einzige Black Widow, weitere Agentinnen haben das Programm ebenfalls durchlaufen. Dazu gehört etwa ihre erbitterte Rivalin Yelena Belova (Florence Pugh) oder Spezialagentin Melina Vostokoff (Rachel Weisz), die in den Comics auch als Iron Maiden bekannt ist. Mit dabei ist auch David Harbour als Alexi Shostakov aka The Red Guardian.

Neben den neuen Charakteren gibt es auch ein Wiedersehen mit William Hurt als General Thaddeus Ross aus „Der unglaubliche Hulk“, damals noch mit Edward Norton als grünes unberechenbares Monster. Auch Robert Downey Jr. als Tony Stark respektive Iron Man soll im Film einen Gastauftritt haben.

Neuer Gegenspieler stellt sich vor: Taskmaster

Als neuer Gegenspieler tritt der aus den Comics bekannte Taskmaster auf den Plan. Der auch unter seinem Namen Tony Masters bekannte Söldner und Auftragskiller ist ein Experte im Nahkampf und kann sehr gut mit Waffen umgehen. Was ihn so unglaublich gefährlich macht, ist sein herausragender Intellekt und seine fotografischen Reflexe, mit der er in kürzester Zeit den Kampfstil seiner Gegner kopieren kann.

In den Comics legte sich der Taskmaster schon mit Captain America, Spider-Man und Deadpool an. Im „Black Widow“-Film hat er es auf Scarlett Johansson als Natascha Romanoff abgesehen. Zuvor durfte der neue Bösewicht schon in den Games Marvels Spider-Man und Marvels Avengers in Erscheinung treten.

„Black Widow“ kommt am 30. April 2020 in die Kinos. Hier könnt ihr den ersten Trailer zum Film sehen: