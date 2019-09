Marvel - So könnte ein Auftritt von Tony Stark im Black Widow Film gelingen

Könnten wir Tony Stark ein letztes Mal im kommenden „Black Widow“ Film zu Gesicht bekommen? Was an den Gerüchten dran ist und wie der kleine Stunt gelingen könnte, klären wir in unserem News-Artikel.

Tony Stark ist raus aus dem Marvel Cinematic Universe. Avengers: Endgame präsentierte uns das traurige Schicksal der Figur Tony Stark und die Fans hatten alle die Möglichkeit, sich von der Figur in Endgame gebührend zu verabschieden sowie im Laufe von „Spider-Man: Far From Home" mit Peter Parker zu trauern. Dennoch scheint es so, als ob wir Tony Stark ein letztes Mal auf der großen Leinwand sehen könnten.

So könnte der Stunt gelingen

Wenn die Gerüchte wahr sind, könnte es aktuell „gute Chancen“ geben, dass wir ein Cameo von Tony Stark in „Black Widow“ serviert bekommen. Dabei würde es sich jedoch nicht um neue Szenen handeln – das Material dazu würde aus gelöschten Szenen zusammengeschnitten werden, die damals bei „Captain America 3: Civil War“ keine Verwendung gefunden haben. Explizit wird hierbei auf die Szene angespielt, in der Tony Natasha Romanoff empfiehlt zu „rennen“, nachdem diese einige verräterische Aktionen bei der Konfrontation am Leipziger Flughafen getätigt hatte.

Chronologisch und inhaltlich würde es tatsächlich Sinn ergeben, da der Film tatsächlich nach den Ereignissen von Civil War angesiedelt sein soll. Dass Robert Downey Jr. indes neue Szenen für den Film drehen wird, ist ausgeschlossen, da er sich in jüngster Vergangenheit bereits deutlich vom MCU distanziert hat. Dennoch wäre es ein Auftritt in Phase 4 – eine Win-Win-Situation für alle?