Marvel - Poster geben Ersteindruck zum Black Widow-Film und neuen Streaming-Serien

Die D23 ist zwar seit heute offiziell vorbei, doch die Welle an Informationen zu neuen Disney-Projekten hat noch lange nicht aufgehört. Mit neuen Postern zu kommenden Marvel-Filmen und Serien bekommen wir einen neuen Eindruck davon, wie die Zukunft des MCU aussehen wird.

Beschweren dürfen sich die Besucher der D23-Convention dieses Jahr nicht, denn Disney hatte mit mehreren Panels eine ganze Flut an neuen Informationen über kommende Projekte in petto. Besonders durften sich Marvel-Fans freuen, denn diese bekamen nicht nur Ankündigungen zu neuen Filmen und Streaming-Shows, auch gab es bereits eine Reihe von ersten Trailern und Bildern.

Ein erster Eindruck

Zwar war der Höhepunkt des Marvel-Panels auf der D23 die Ankündigung der neuen Streaming-Shows „She-Hulk“, „Ms. Marvel“ und „Moonknight“, doch freuten sich die Besucher am letzten Tag noch über eine ganz besondere Überraschung. Schon seit einiger Zeit ist klar, dass Kevin Feige mit „WandaVision“ und „Falcon and the Winter Soldier“ das MCU auch auf die Serienwelt übertragen will.

Während des letzten Panels zum MCU gab es dann ein ganz besonderes Geschenk für die geduldigen Zuschauer. Erste Poster zu „WandaVision“ und „Falcon and the Winter Soldier“ wurden an die Besucher in ausgedruckter Form verteilt. Beide Serien müssen zwar noch gedreht werden, doch geben die Poster uns schon einmal einen ersten Eindruck davon, was wir von den kommenden Serien erwarten dürfen.

© Disney Plus / Marvel

Eine düstere Vision

Interessant wirkt vor allem das Poster zu „WandaVision“, welches die Theorien vieler Fans zu bestätigen scheint. Basierend auf dem Comic „The Vision“ von Tom King und Gabriel Hernandez Walta, scheint die Serie ebenfalls Wandas Wahnvorstellung zu kreieren, in dem sie sich eine glückliche Zukunft mit Vision vorstellt. Wer den Verlauf der Comics kennt, weiß dass dies kein gutes Ende hat und möglicherweise die Ereignisse des kommenden „Doctor Strange“-Film auslöst.

© Disney Plus / Marvel

Aber auch zum anstehenden „Black Widow“-Film gab es ein erstes Poster auf der D23 zu entdecken. „Black Widow“ wird uns als erster auf der Kinoleinwand beglücken und ist für Mai 2020 geplant. Die MCU-Serien werden nicht vor 2021 auf dem kommenden Streaming-Service Disney Plus erscheinen.