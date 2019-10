Marvel - Neue TV-Serie She-Hulk bringt Liv Tyler als Betty Ross aus Hulk-Film zurück

Das Marvel Cinematic Universe wird mit weiteren Kinofilmen und neuen TV-Serien fortgesetzt. Für die Serie „She-Hulk“ soll nun Schauspielerin Liv Tyler als Bruce Banners Freundin Betty Ross ins MCU zurückkehren.

Nach dem sensationellen Kinoerfolg von „Avengers: Endgame“ bricht für Marvel eine neue Zeitrechnung nach der Infinity Saga an. Marvel-Chef Kevin Feige hat bereits die Pläne für Phase 4 bekannt gegeben. Comic-Fans dürfen sich neben weiteren Kinofilmen auf viele neue TV-Serien auf Disney Plus freuen. Dazu gehört auch eine Serie über „She-Hulk“, die weibliche Antwort auf das beliebte grüne Monster.

Neue Marvel-Serie She-Hulk erhält Zuwachs

Wer die neue Superheldin verkörpern wird und als Bruce Banners Cousine Jennifer Walters zu She-Hulk wird, steht noch nicht fest. Nichtsdestotrotz gibt es wohl schon eine erste Besetzung zu vermelden: Schauspielerin Liv Tyler, bekannt aus Peter Jacksons „Der Herr der Ringe“-Verfilmungen, soll als Betty Ross ins Marvel Cinematic Universe zurückkehren. Sie spielte bereits Bruce Banners Freundin und Tochter von General Thaddeus Ross (William Hurt) in „Der unglaubliche Hulk“. Nun soll sie für die neue Serie erneut in ihre damalige Rolle schlüpfen.

Warum das ein großes Ding ist? In den Marvel Comics wird Betty Ross selbst zur Superheldin namens die Rote She-Hulk. Man darf davon ausgehen, eine ähnliche Verwandlung wird sie auch in der Serie durchmachen. Ob das gleichzeitig die Rückkehr von Hulk einschließen wird, konnte leider noch nicht bestätigt werden.

Weitere Marvel-Serien angekündigt

Die neue TV-Serie „She-Hulk“ handelt von der Anwältin Jennifer Walters, die als Bruce Banners Cousine nach einem Notfall schwer verwundet wird. Als Banner ihr eine Bluttransfusion gibt, verleiht er ihr seine besonderen Fähigkeiten als Hulk und macht aus ihr unfreiwillig die neue Superheldin She-Hulk.

Neben She-Hulk plant Marvel mit einer Reihe weiterer TV-Serien für den neuen Streamingdienst Disney Plus. Dazu gehören etwa Mrs. Marvel, WandaVision, Loki, Hawkeye und The Falcon and The Winter Soldier, der als erstes im Herbst 2020 an den Start geht.