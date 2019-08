Marvel - Ist Kit Haringtons Rolle im MCU wichtiger als gedacht?

Wird Marvel die nächste große Station in Lebenslauf von Kit Harington? Kevin Feige deutet an, dass die Rolle seiner Figur wichtiger sein könnte, als zunächst gedacht.

Es war eine der vielen Meldungen, die vor einigen Tagen Schlagzeilen gemacht hat: „Game of Thrones“-Darsteller Kit Harington wird Teil des Marvel Cinematic Universe. Mittlerweile wissen wir, dass sich Harington als Black Knight den Eternals anschließen wird und dementsprechend mit dem Kinostart des gleichnamigen Films im MCU debütieren wird.

Eine Figur mit Zukunft?

Kevin Feige sieht in Harington anscheinend aber nicht nur eine namhafte Besetzung der beliebten Figur. Viel mehr deutete er auf der D23 an, dass er viel Potenzial in der Figur für zukünftige Auftritte sieht:

"Er ist ein wirklich erstaunlicher Schauspieler, und dieser Teil blitzte im Film The Eternals vor, den wir gerade machen. Wir waren so glücklich, als er zustimmte, dabei zu sein, und es ist ein Aspekt, der vielleicht in der Zukunft zu etwas anderem werden könnte."

Im englischen Wortlaut benutzt Feige die Wortwahl „grow into something else in the future“. Black Knight könnte dementsprechend auch außerhalb des Eternals-Films in gewissen Szenarien mitmischen und so für passende Abwechslung sorgen.

Grundsätzlich würde diese Vorstellung zu der Idee passen, dass ein phasenweiser Austausch der ursprünglichen Avengers stattfinden soll. Mehr und mehr Charaktere, mit etwas unbekannteren Hintergrund, werden in den Vordergrund gerückt und so den Zuschauern vorgestellt, damit diese sich wiederum an den Wechsel gewöhnen können.

Spätestens am 6. November 2020 wissen wir mehr, wenn "Eternals" in den Kinos anläuft und uns in kosmische Gefilde entführt.