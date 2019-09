Marvel - Captain America als Zombie in geleakten What If...? Bildern zu sehen?

Sollten wir bei den kürzlich gelakten Bildern einen ersten Ausblick auf Marvel's „What If...?“ erhalten, werden wir unter anderem eine zombiehafte Version von Captain America zu Gesicht bekommen.

Hinter der kommenden TV-Serie „Marvel's What If...? des Streamingdiensts Disney Plus steht immer noch ein großes Fragezeichen. Zwar wissen wir mittlerweile, warum die Serie exakt 23 Folgen umfassen wird, jedoch bleibt uns ein genaues Bild von dessen Inhalt immer noch verwehrt.

Geleakte Bilder zeigen vier mögliche Szenarien

Auf einem der vier geleakten Bilder ist unter anderem eine zombiehafte Version von Captain America zu sehen. Kenner der Comics schließen da sofort auf die Heftreihe „Marvel Zombies“, in der die Welt der Superhelden von einem Virus befallen wird, wodurch sich alle Träger übernatürlicher Kräfte zu Zombies entwickeln. Lange Story kurz zusammengefasst: Alle Superhelden fressen den gesamten Planeten auf und reisen irgendwann ins Weltall, um ihren Hunger stillen zu können. Schwer auf der großen Leinwand umzusetzen, könnte es im Rahmen einer einzelnen Folge dagegen ganz gut funktionieren.

Denkbar wäre daher, dass diese Szene irgendwie mit „Captain America: The First Avenger“ zusammenhängt, in der Steve mit einem ähnlichen Virus befallen wird. Neben Zombie-Captain America sehen wir darüber hinaus einen T'Challa (Black Panther), der in der Kleidung von Star Lord unterwegs zu sein scheint. Angeblich soll Steve Rogers zudem in einer Folge zu einer Art Zweiter-Weltkrieg-Iron Man aufsteigen.

Ob sich diese Bilder am Ende als wahr herausstellen, erfahren wir spätestens im Sommer 2021, wenn „Marvel's What If...?“ auf dem Streamingdienst Disney Plus erscheint.

Leaked photos of the ‘What If...?’ series pic.twitter.com/yLzmWlCf5N — cosmic (@Q82004yousef1) 3. September 2019

