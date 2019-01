League of Legends - Riot kündigt Season 9 mit Cinematic-Musikvideo ''Awaken'' an

Die künstlerischen Talente hinter Riot Games waren wieder am Werk und haben ein kleines Musikvideo in Cinematic-Form gezaubert, das auf die kommende Season 9 von League of Legends in 2019 vorbereiten soll. Das Video "Awaken" steht nun zum Ansehen auf YouTube bereit.

Die Verantwortlichen hinter League of Legends wissen, wie sie ihr Spiel adäquat zu vermarkten haben. Vor einiger Zeit veröffentlichte Riot Games ein Video, das die neuen K/DA-Skins zu LoL innerhalb eines Musikvideos aufzeigte. Einige Champions wurden hier kurzerhand in K-Pop-Outfits gesteckt, die nicht nur gut aussehen. Die musikalische Gesangseinlage kann sich durchaus hören lassen:

League of Legends Riot veröffentlicht Musikvideo zur hauseigenen K-Pop-Band K/DA mit neuen Skins

Neues Musikvideo: Awaken

Und nun gibt es ein weiteres Cinematic-Video, das die neue Season 9 einleitet und abermals überzeugen sollte. Das Video namens "Awaken (ft. Valerie Broussard) - League of Legends Cinematic - Season 2019" wirft diverse Champions wie Raven, Draven, Sion, Irelia, Jhin oder Camille in den Ring und lässt sie gegeneinander antreten. Neben diesen heißblütigen Kämpfern sind sogar Charaktere dabei, die es so in der Form noch nie in einem Cinematic zu sehen gab. Darunter fällt die Ninja-Kämpferin Akali nach ihrem Rework oder gar Kennen, der mit seinen mächtigen Fähigkeiten zugegen ist.

Die musikalische Untermalung stammt von Valerie Broussard, während der Song vom Riot-Musikteam und Alex Seaver (Mako) geschrieben und produziert wurde.

Schon in wenigen Tagen am 24. Januar 2019 soll die 9. Saison oder auch die "2019 Season" starten. Somit findet die Vorsaison ein Ende und der Ranked-Modus erhält ein Update, genauso wie das Balancing, das sich auf einige Helden, Items oder gar die Türmen bezieht.

An anderer Stelle wird derzeit schon fleißig an neuen Spielen gearbeitet. Denn auch wenn noch unklar ist, woran die Gründer Brandon Beck und Marc Merrill derzeit arbeiten, steht bereits fest, dass sie an etwas Neuem arbeiten. Womöglich an einem MMO im LoL-Universum? Merrill postete vor einiger Zeit eine Frage auf Twitter, was die LoL-Community in rege Euphorie versetzte:

League of Legends Riot deutet auf MMO zu LoL, die Community flippt aus