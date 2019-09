The Last of Us 2 - Naughty Dog bestätigt Auftritt in der State of Play

Es ist nun offiziell: Am Dienstag bekommen wir neue Informationen zu „The Last of Us 2“! Wie Naughty Dog bestätigt, wird das Action-Adventure in der kommenden State of Play gezeigt.

Für den 24. September 2019 kündigte Sony eine neue State of Play-Ausgabe an. Nun steht offiziell fest: Im Stream wird The Last of Us 2 näher vorgestellt!

The Last of Us 2 Wird auf der Madrid Games Week doch nicht der Öffentlichkeit gezeigt

Naughty Dog bestätigt Neuigkeiten in der State of Play

Es waren bislang nur Vermutungen, doch Naughty Dog macht es nun höchstpersönlich offiziell. In einem Twitter-Beitrag bestätigt das Studio, dass „The Last of Us 2“ in der State of Play einen Auftritt erhält. Damit bekommen wir das erste Mal nach über einem Jahr endlich neue Infos zum Spiel.

"I'm gonna find...and I'm gonna kill...every last one of them." pic.twitter.com/vO0cC6dGkO — Naughty Dog (@Naughty_Dog) 20. September 2019

Demnach werden wir einen neuen Trailer oder neues Gameplay zum kommenden Abenteuer um Ellie sehen. Der Tweet deutet bereits an, dass es ziemlich düster und brutal zur Sache gehen könnte.

"I'm gonna find...and I'm gonna kill...every last one of them."

Dieses Zitat sowie ein Messer werden im Twitter-Beitrag gezeigt. Das Zitat stammt aus dem ersten Trailer, der zum Spiel gezeigt wurde. Ellie spricht damit wahrscheinlich die Infizierten des Virus oder die gefährliche Gruppierung Seraphiten an. Ob Ellie in den erwarteten Szenen den Kampf gegen sie aufnimmt?

The Last of Us 2 Synchronsprecher Troy Baker warnt die Fans vor

Verbindung zu Ellies Mutter

Das gezeigte Messer gehört Ellie. Sie bekam es von ihrer Mutter, die kurz nach ihrer Geburt verstarb. Es wird spekuliert, dass die Geschichte ihrer Mutter Anna in „The Last of Us 2“ behandelt wird. Denn es ist nach wie vor ein Geheimnis, warum Ellie immun vor dem Pilz-Virus ist. Anna war zu ihren Lebzeiten Krankenschwester und könnte selbst dafür gesorgt haben, dass Ellie immun ist. Ob dazu schon was in der State of Play oder überhaupt im Spiel etwas gezeigt wird, bleibt weiteres Rätselraten.

Fest steht, dass wir uns auf neue Eindrücke zu „The Last of Us 2“ freuen dürfen. Die State of Play wird am 24. September um 22 Uhr ausgestrahlt. Erzählt uns daher in den Kommentaren, was ihr gerne sehen möchtet.