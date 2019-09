State of Play - Weitere Ausgabe mit großartigen Neuigkeiten angekündigt, neue Infos zu The Last of Us 2?

Sony bereitet eine neue State of Play vor. Die Präsentation wird am 24. September gesendet und soll „großartige Neuigkeiten“ verkünden – vielleicht zu „The Last of Us 2“?

Was Sony bereits im Vorfeld mit einem Tweet anteaserte, wurde nun offiziell bestätigt: Uns erwartet eine neue State of Play-Ausgabe. Und das schon in einigen Tagen!

„Großartige Neuigkeiten“ versprochen

Die neue State of Play-Ausgabe wird Sony bereits nächste Woche ausstrahlen. Am 24. September 2019 um 22 Uhr soll die Präsentation beginnen.

Sonys Pendant zur Nintendo Direct lief noch nicht allzu oft über die Bildschirme, brachte aber immer die eine oder andere Überraschung mit sich. Das wird diesmal nicht anders sein. Sony verspricht, dass „großartige Neuigkeiten“ verkündet werden. Dazu gehören Updates zu bereits enthüllten Games, aber auch komplette Neuankündigungen. Die Laufzeit der neuen State of Play-Ausgabe soll 20 Minuten betragen, damit wird es die bislang längste Präsentation dieser Reihe.

„Wir bereiten eine ziemlich denkwürdige Show vor, die rund 20 Minuten dauern und einen frischen, neuen Look haben wird. Und wir werden einige großartige Neuigkeiten mit euch teilen, darunter neue Spielankündigungen, neue Inhalte von PlayStations Worldwide Studios und eine Vielzahl anderer Updates. Das wird ein Spaß!“

Am gleichen Tag findet zudem das große Medien-Event zu The Last of Us 2 statt. Dass beides auf den gleichen Tag fällt, könnte kein Zufall sein. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die „großartigen Neuigkeiten" in der State of Play etwas mit „The Last of Us 2“ zu tun haben könnten. Unter Umständen wird ein neuer Trailer oder neues Gameplay zum Action-Adventure gezeigt. Vielleicht lässt Sony auch endlich die Katze aus dem Sack und enthüllt, wann „The Last of Us 2“ denn nun endlich erscheint.

Auf Informationen zur PlayStation 5 brauchen wir indes nicht zu hoffen. Laut Sony wird die neue Konsole nicht im Fokus der State of Play stehen.