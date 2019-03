State of Play - Das neue Livestream-Event startet jetzt!

Sony hat ein neues Livestream-Format namens „State of Play“ angekündigt. Darin sollen neue Informationen zu kommenden PlayStation-Spielen angekündigt werden. Offenbar mimt man damit den „Nintendo Directs“ sowie „Inside Xbox“ nach.

Update vom 25. März 2019

Um 22 Uhr deutscher Zeit startet das neue Livestream-Event von Sony. Hier könnt ihr euch den Stream anschauen:

Originalmeldung vom 22. März 2019

Erst kam die Nintendo Direct, dann folgte Inside Xbox und jetzt rückt auch der letzte Konsolengigant mit State of Play nach. Nun möchte auch Sony mit einem eigenen Livestream-Format eine zusammenhängende Übersicht über kommende Projekte bieten.

Mit „State of Play“ möchte Sony seine Spieler mit „Updates und Ankündigungen rund um PlayStation versorgen“. In der ersten Folge, die am Montag, den 25. März um 22 Uhr ausgestrahlt wird, sollen anstehende PlayStation 4- und PlayStation VR-Spiele vorgestellt werden. Zusätzlich zeige man neue Trailer, neue Spielankündigungen sowie neues Gameplay-Footage.

Weitere Ausgaben folgen noch 2019

„State of Play“ kann auf Twitch, YouTube, Twitter und Facebook live verfolgt werden. Eine Aufzeichnung erscheint kurz, nachdem die Übertragung beendet wurde.

Auch im Rest des Jahres sollen weitere Ausgaben von „State of Play“ folgen, wie Sony bekräftigt. Fest steht allerdings, dass Sony auf der E3 2019 nicht vertreten ist.