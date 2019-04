The Last of Us 2 - Laura Bailey beendet ihre Motion-Capture-Arbeit: Ein Zeichen auf bevorstehenden Release?

Sonderlich lange dürfte „The Last of Us 2“ nicht mehr auf sich warten lassen. Mittlerweile hat Schauspielerin Laura Baily, die eine wichtige Figur in dem Titel verkörpert, ihre Motion-Capture-Arbeit beendet. Ein Zeichen auf den bevorstehenden Release?

Weitere Details zu dem bevorstehenden Survial-Shooter The Last of Us 2 möchte Entwickler Naughty Dog erst dann mit der Öffentlichkeit teilen, wenn das Team dazu „bereit“ ist.

Ein Ende in Sicht?

Doch die Zeichen stehen gut, dass sich der Release des Titels nicht mehr in allzu ferner Zukunft befindet. Gerüchten nach zu urteilen befindet sich „The Last of Us 2“ in der Abschlussphase der Entwicklung. Nun gibt es einen weiteren Hinweis darauf, dass sich Fans nicht mehr sonderlich lang gedulden müssen.

Erst vor kurzem hat Creative Director Neil Druckman auf Instagram ein Bild von sich sowie der Schauspielerin Laura Bailey veröffentlicht und dazu verraten, dass ihre Motion-Capture-Arbeit für seine Lieblingsfigur im Spiel beendet ist.

„That’s a performance capture wrap for @laurabaileyvo ! Thanks for helping to bring one of my favorite characters to life. You crushed it.“

Unklar ist bislang, wen Bailey in dem bevorstehenden Action-Adventure tatsächlich spielen wird. Es wird aber vermutet, dass es sich dabei um eine ziemlich große Rolle handelt, da Bailey als eine der besten Sprecherinnen in der Branche gilt. Sollte dies zutreffen, sind das gute Nachrichten, da sich die Entwicklung wirklich dem Ende zuneigen könnte.

Immer wieder ist in diversen Berichten und vermeintlichen Leaks die Rede davon, dass „The Last of Us 2“ noch in diesem Jahr erscheinen wird. Andere halten eher einen Release im Jahre 2020 als realistisch. Naughty Dog hält sich hingegen mit Infos weiterhin sehr bedeckt und hat bis jetzt keine weiteren Details zu einem möglichen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben.