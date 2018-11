Kojima Productions - Spiel zur Alien-Marke in Planung?

Arbeitet Metal Gear-Schöpfer Hideo Kojima an einem neuen Spiel zur Alien-Marke von 20th Century Fox? Die Ankündigung könnte bereits auf den The Game Awards 2018 erfolgen. Darauf deuten zumindest mehrere mysteriöse Tweets hin.

Eigentlich hat Mastermind Hideo Kojima mit Death Stranding alle Hände voll zu tun. Mit einem mysteriösen Tweet sorgt der Kopf von Kojima Productions jetzt für Jubel unter den Fans der beliebten Alien-Filmreihe von 20th Century Fox. Erwartet uns also schon bald ein neues Alien-Spiel?

Game Awards 2018 Gewinner enthüllt - Das sind die Spiele des Jahres!

‘‘Die Welt wird sich verändern‘‘

Ob es sich dabei nur um Wunschdenken handelt oder uns wirklich bald ein neues Alien-Spiel ins Haus steht, ist derzeit noch völlig unklar. Auf seinem Twitter-Account veröffentlichte Kojima jedenfalls zwei Bilder, die ihn bei einem Studiobesuch bei 20th Century Fox zeigen.

Darauf ist der Japaner zu sehen, wie er mit dem Filmlogo und einem der Alien-Eier posiert. Das wäre jetzt zunächst nicht weiter spannend, hätte nicht der offizielle Account der The Game Awards die Bilder retweetet und mit dem Kommentar "Die Welt wird sich verändern" versehen.

World will change! — The Game Awards (@thegameawards) 20. November 2018

Denkbar wäre also, dass Kojima auf den The Game Awards 2018 ein neues Alien-Spiel ankündigt. Immerhin versprechen die Veranstalter des Events, welches am 06. Dezember in Los Angeles stattfindet, das bislang größte Lineup an Neuankündigungen in der Historie des Events.

Metroid Prime 4 Release-Zeitraum steht intern bereits fest

Bereits 1982 erschien das erste Spiel zum gefeierten Science-Fiction-Film von Ridley Scott. Nach dem durchwachsenen Alien: Isolation wurde es allerdings ziemlich ruhig um die Reihe. Aktuell befindet sich zudem noch ein bislang unbetitelter Alien-Shooter für PC und Konsolen in Entwicklung, der bei den Cold Iron Studios entsteht.