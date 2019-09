Kojima Productions - Hideo Kojima nimmt bereits nächstes Projekt ins Visier

Zurzeit sind Hideo Kojima und sein Team mit den letzten Feinheiten an Death Stranding beschäftigt, bevor das Spiel am 08. November 2019 schließlich erscheint. Eine Pause wird für das Mastermind wohl jedoch nicht anstehen.

Über Twitter verrät Hideo Kojima, wie die nächsten Wochen für ihn aussehen. So schreibt er, dass er in den letzten Zügen zur Fertigstellung von „Death Stranding“ stecke und die Präsentation für die Tokyo Game Show vorbereitet. Zudem hat er schon sein neues Projekt ins Visier genommen und leitet dafür bereits einiges in die Wege.

Begleitet wird der Post von dem Bild einer Krabbe und dem Spruch: „Ich will eine Krabbe werden“.

Offenbar wird Kojima direkt mit seinem neuen Projekt beginnen, wenn „Death Stranding“ fertig ist. Ob das ominöse Krabbenbild etwas damit zu tun haben könnte, weiß wohl nur Kojima selbst. Wir dürfen jedenfalls gespannt sein.

Polishing the game while preparing things for TGS, and promotions after that as well as for the next project.



I want to become a crab🦀 pic.twitter.com/d11tBgUZLG