Death Stranding - Auf der Tokyo Game Show werden 80 Minuten Gameplay gezeigt

Auf der gamescom wurde endlich Licht auf die Handlung von Death Stranding geworfen. Einige Minuten an Gameplay gab es im Rahmen der Spielemesse ebenfalls zu sehen. Doch das letztendliche Gameplay sowie die einzelnen Mechaniken des kommenden Action-Adventures sind noch immer nicht wirklich gezeigt worden.

Death Stranding Mehrere Schwierigkeitsgrade bestätigt

Wir können Botengänge ausführen, Kämpfen und Pinkeln. Aber was genau erwartet uns noch an Gameplay in „Death Stranding“? Bislang sind uns Kojima und sein Team in dieser Hinsicht noch einige Informationen schuldig. Doch dies dürfte sich schon bald ändern.

So kündigte Kojima Productions an, dass es auf der Tokyo Game Show insgesamt satte 80 Minuten Spielmaterial aus „Death Stranding“ zu sehen gibt. Dabei wird das Gameplay nicht am Stück gezeigt, sondern auf zwei Termine aufgeteilt sein.

At the #DeathStranding Live Stages, for Sept 12th we will have about 50 mins of content, and for Sept 14th about 30 mins. For Sept 15th, members of the Japanese VO cast will be joining us, and our dear Hideo Kojima will be there too for all the stages! https://t.co/pVb97rZDJz