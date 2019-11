Kojima Productions - Hideo Kojima möchte das schrecklichste Horrorspiel kreieren

Obgleich es nach der Trennung von Konami und Kojima Productions vorerst in eine neuartige Richtung mit „Death Stranding“ gehen sollte, wird P.T. womöglich nicht das Letzte gewesen sein, was Hideo Kojima aus dem Horrorgenre produziert. Der Spieleentwickler teasert ein neues Horrorspiel an.

Was folgt nach Death Stranding? Abseits der Tatsache, dass Kojima Productions demnächst an einem Film arbeiten könnte, wie Studio-Chef Hideo Kojima bereits bestätigt hat, wird es scheinbar auch Schauriges aus dem japanischen Entwicklerstudio zu sehen geben.

Kojima Productions Studio wird in Zukunft Filme produzieren, Doku zu Death Stranding veröffentlicht

Kojima bereitet sich auf Horror vor ...

Wie der kreative Geist, Schöpfer der „Metal Gear“-Reihe und Game Director von „Death Stranding“, nun via Social Media durchsickern ließ, bereitet er sich mental auf etwas Furcheinflößendes vor. Wie es aussieht, könnte uns schon bald ein Horrorspiel von Kojima Productions erwarten.

Er hat nun in einem Twitter-Posting verraten, dass er sich wie folgt auf den kreativen Schaffensprozess eines Horrorspiels vorbereitet:

„Um das schrecklichste Horrorspiel zu erschaffen, werde ich mir die gruseligsten Filme ansehen, um so meine Horrorseele zu erwecken. „The Eye“ ist der Thai-Horrorfilm, den ich mir im Vorfeld von P.T. angesehen habe, aber ich war zu änglich, um ihn zu Ende zu sehen. Die Verpackung ist gruselig, deshalb habe ich mir lediglich die Disc ausgeliehen. Wird es mir möglich sein, ihn bis zu Ende anzusehen?“

Abgesehen davon, dass er selber nicht der Abgehärtetste zu sein scheint, was das Horrorgenre betrifft, suggeriert er hier also die potenzielle Produktion zukünftiger Horrorspiele. Wie es scheint, steht das „schrecklichste Horrorspiel“ also wohl schon auf der Liste von Kojima Productions. Wir dürfen gespannt sein!

