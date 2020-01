Half-Life: Alyx - Spielt bis zum Release des VR-Titels alle Half-Life-Spiele auf Steam kostenlos

Ab sofort könnt ihr euch auf Steam sämtliche „Half Life“-Ableger kostenlos herunterladen. Diese Aktion läuft insgesamt zwei Monate lang und soll auf den Release des VR-Shooters „Half Life: Alyx“ einstimmen.

Anfang dieses Jahres erscheint der VR-Ego-Shooter Half Life: Alyx. Doch bis es tatsächlich so weit ist, macht Valve allen Spielern ein ganz besonderes Geschenk.

Bis zum Release des neuen Ablegers können alle bislang veröffentlichten Spiele des Ego-Shooters völlig kostenlos über Steam heruntergeladen werden.

Dazu gehören die folgenden Titel:

Half-Life 2

Half-Life 2: Episode One

Half-Life 2: Episode Two

Half-Life: Opposing Force

Half-Life: Blue Shift

Half-Life Deathmatch: Source

Half-Life: Source

„Team Fortress Classic“ könnt ihr übrigens ebenfalls kostenlos spielen. Nur „Portal“ und „Portal 2“, die ebenfalls im „Half Life“-Universum angesiedelt sind, werden auf Steam nicht kostenlos angeboten.

Zusätzlich empfehlen wir euch das Fan-Remake des Ego-Shooters „Half Life“ namens „Black Mesa“, das ihr derzeit auf Steam für 17,99 Euro herunterladen könnt, allerdings noch nicht über alle Level verfügt. Doch so erhaltet ihr für wenig Geld die volle Packung Gordon Freeman!

Half-Life: Alyx Der VR-Titel läutet den Beginn neuer Half-Life-Spiele ein

Half Life: Alyx vorbestellen

„Half Life: Alyx“ könnt ihr über Steam bereits vorbestellen, dazu erhaltet ihr derzeit außerdem einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent und müsst anstatt 49,99 Euro lediglich 44,99 Euro bezahlen.

Bislang hat Valve noch keinen genauen Release-Termin zu „Half Life: Alyx“ bekannt gegeben. Doch bereits in rund zwei Monaten könntet es so weit sein und ihr dürft euch samt VR-Headset in den Shooter stürzen. Schließlich sind alle derzeit kostenlos angebotenen „Half Life“-Titel auf Steam mit dem Zusatz versehen: „Endet in zwei Monaten“. Demnach dürfte „Half Life: Alyx“ Ende März 2020 erscheinen.

Bei „Half Life: Alyx handelt“ es sich um ein Prequel zu den Ereignissen von „Half Life 2“ und den beiden ersten Episoden. Fans der Shooter dürfen sich also auf ein großes Wiedersehen mit bekannten Charakteren freuen.

Wir werden euch hier auf PlayCentral.de natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten, sollte es Neuigkeiten rund um den VR-Shooter von Valve geben.