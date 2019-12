Gwent - Entwickler stellen Konsolenversionen ein und planen Android-Umsetzung

Im vergangenen Jahr erschien mit „Gwent“ ein im Universum von „The Witcher“ angesiedeltes Sammelkartenspiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One. CD Projekt entschied sich aus Qualitätssicherungsgründen nun für die Einstellung der Konsolenfassungen.

Das gefeierte Free-to-Play-Spiel Gwent: The Witcher Card Game ist seit 2018 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erhältlich und erhielt kürzlich eine iOS-Umsetzung. Zudem steht eine Android-Fassung auf der Agenda. Dem Entwickler CD Projekt scheint die Plattformvielfalt inzwischen über den Kopf zu wachsen, weshalb er sich kurzerhand für die Einstellung der Konsolenversionen entschieden hat.

CD Projekt Nach Cyberpunk 2077: Weiteres Spiel soll weiterhin bis 2021 erscheinen

Fortschritte sind großteils übertragbar

Als Hauptgrund nennt das Studio die Befürchtung, dass es derart viele Systeme auf Dauer nicht mehr gleichwertig mit neuen Inhalten versorgen könne. Darüber hinaus würde die Qualität letztlich darunter leiden. Am kommenden Montag soll die Umsetzung für PlayStation 4 und Xbox One daher ein Update erhalten, der „Gwent“ auf den beiden Plattformen im aktuellen Status quo einfriert – neue Inhalte und Patches werden also künftig nicht mehr dafür erscheinen.

Hearthstone Alles zur brandneuen Erweiterung Erbe der Drachen

Die endgültige Abschaltung der Konsolenfassungen ist für den 9. Juni 2020 angesetzt. Ab Montag und bis zum genannten Stichtag könnt ihr fast alle eure Fortschritte auf euer GOG-Konto übertragen. Konkret werden gesammelte Verzierungen, Währungen, Karten, Decklisten, Account-Stufen, aktuelle Ränge, Thronebreaker-Belohnungen und Verträge abgedeckt – Meteoritenstaub jedoch nur via Xbox One. Besitzern einer PlayStation 4 wird daher empfohlen, selbigen vor der Übertragungsaktion zu investieren.

Abschließend könnt ihr euch den aktuellen, fast einstündigen Roadmap-Stream der Schöpfer anschauen: