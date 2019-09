Gwent - Das Kartenspiel erscheint bald für iOS-Systeme

iPad- und iPhone-Besitzer haben Grund zur Freude: Schon bald erscheint das kostenlose Online-Kartenspiel „Gwent“ für mobile iOS-Systeme!

Schon seit einem Jahr können wir den Standalone-Kartenspieltitel Gwent, der dem Rollenspiel The Witcher 3 entspringt, auf PC und Konsolen genießen. Nun erscheint der Titel bereits im nächsten Monat für iOS-Systeme, sodass die Besitzer von Apple-Geräten das Sammelkarten-Game sogar unterwegs daddeln können.

Vorbestellung und plattformübergreifender Spielfortschritt

Wer zum Tag der Veröffentlichung am 29. Oktober 2019 den Free-To-Play-Titel sofort zocken möchte, kann „Gwent“ bereits jetzt im App Store vorbestellen. Solltet ihr in der PC-Version bereits Fortschritte in dem Spiel gemacht haben, so könnt ihr eure Daten außerdem mittels eures GOG-Kontos einfach auf euer iOS-Gerät übertragen und weiterhin nutzen.

Was ist auf iOS anders?

Viele Unterschiede im Vergleich zur PC-Version sollen in der mobilen Version nicht erfolgen. Lediglich die Steuerelemente mussten an die Touch-Oberfläche der Smartphones oder Tablets angepasst werden. Auf leistungsstarken iOS-Geräten sollt ihr zudem hochwertige 4K-Texturen genießen können.

Die unterstützen Geräte sind dabei:

iPhone 6S oder neuer (einschließlich iPhone 11)

iPad Mini 4 und neuer

iPad 5. Generation und neuer

iPad Air 2 und neuer

alle iPad Pro-Geräte

Das Gwent Masters-Turnier

Sollten euch die bisherigen Informationen nicht genügen, empfehlen wir euch beim Gwent-Challenger vorbeizuschauen. Bei diesem Turnier, das mit einem Preispool von 100 Tausend US-Dollar ausgestattet ist, werden mehr Informationen zu der iOS-Version des Kartenspiels bekannt gegeben. Schaltet dafür am 14. und 15. September ab 16:00 Uhr auf dem offiziellen Twitch-Kanal von CD Projekt RED ein.