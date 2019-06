GTA 5 - Hinweise deuten auf die Eröffnung des Casinos

Seit GTA Online im Jahr 2013 erschien, bietet das Online-Multiplayer-Action-Adventure eine detailreiche Stadt, in der Missionen, Herausforderungen und verschiedene Modi gestemmt werden können. Neben weiteren Vergnügungsmöglichkeiten befindet sich in Los Santos auch ein Casino, das seit Anbeginn geschlossen ist.

Nun scheint es aber so, als würde das Vinewood-Casino seine Pforten bald öffnen. Aufmerksame Spieler entdeckten, dass jetzt nach Jahren die großen „Bald eröffnet!“-Banner an den Türen des Casinos verschwanden und durch kleine Baukonstruktionen und Baumaterial ersetzt wurden.

© Rockstar Games / PlayCentral-Bildmontage

Neben den sehr offensichtlichen und augenscheinlichen Veränderungen fand Data-Miner TezFunz2 weitere Hinweise, die sich auf das Gebiet beziehen. Das Hintergrundskript soll wohl ein bestimmtes Datum haben. Das würde Sinn ergeben, so würde die große Eröffnung sicher einiges mit sich bringen.

„Es gab Gerüchte, dass das nächste Update von GTAO ein Casino mit sich bringt. Ich kann es bestätigen. Gerade hat R* das Hintergrundskript aktualisiert, um bestimmte Daten festzulegen, die Änderungen am Casino bewirken. Je näher die Veröffentlichung rückt, desto mehr Veränderungen werdet ihr in der Nähe des Casinos feststellen“, so TezFunz2 auf Twitter.