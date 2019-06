Google Stadia - Livestream zur ersten Stadia Connect startet gleich, hier anschauen

Google Stadia lautet der neue Videogame-Streaming-Dienst, der von Google schon bald ins Leben gerufen wird. Heute wird die erste Stadia Connect präsentiert, die mit neuen Informationen auftrumpfen soll. Den zugehörigen Livestream könnt ihr euch hier ansehen.

Google wird fortan in der Gaming-Industrie auf ganz neuem Wege mitmischen. Mit Google Stadia möchten sie einen Service etablieren, über den die Interessenten auf unzähligen Endgeräten spielen können - und das denkbar einfach über den Chrome-Browser.

Google Stadia Wird Destiny 2 für Googles Streaming-Plattform angekündigt?

Stadia Connect im Livestream ansehen

Ähnlich wie die Branchengrößen Nintendo, Sony und Microsoft wird es in Hinsicht auf Stadia regelmäßige Updates geben, die über ein Livestream-Format namens Stadia Connect geteilt werden. Der erste Livestream mit brandneuen Infos zum Videogame-Streaming-Service wird schon in Kürze beginnen.

Am 06. Juni 2019 wird das erste Update präsentiert und die Themen stehen bereits im Vorfeld fest. Google möchte über den Preis des Dienstes sprechen, Näheres zu Bonus-Features erzählen, einen Einblick in zugehörige Events bieten und es werden sogar neue Spiele erwartet. Und all das sogar noch vor der E3 2019, die ihr ebenfalls auf PlayCentral.de/e3 live verfolgen könnt.

Ihr könnt euch den Livestream zu Google Stadia Connect ganz einfach hier bei uns ansehen:

Aber sind Videogame-Streaming-Dienste die Zukunft und in welche Richtung entwickelt sich der Markt? Wir haben eine Prognose gewagt, die ihr hier nachlesen könnt:

