Ghost Recon: Breakpoint - Erfordert eine permanente Internetverbindung

Zum Spielen von „Ghost Recon: Breakpoint“ wird eine permanente Internetverbindung benötigt. Ansonsten ist es nicht möglich, Zugriff auf das Spiel zu erhalten. Beim Vorgänger „Ghost Recon: Wildlands“ war dies noch nicht der Fall.

Publisher Ubisoft hat bestätigt, dass ihr Ghost Recon: Breakpoint nicht offline spielen können werdet. Eine permanente Internetverbindung soll vorausgesetzt sein, heißt es in einem offiziellen Tweet.

Die Entwickler bestätigten auf Twitter, dass „Ghost Recon: Breakpoint“ ohne Verbindung zum Netz nicht spielbar ist. Damit würde man in die Fußstapfen von The Division und Rainbow Six: Siege treten.

Synchronisation zwischen zwei Spielständen

Beim Vorgänger Ghost Recon: Wildlands konntet ihr auch offline spielen. Der neue Teil scheint jedoch sowohl die Einzelspieler- als auch Koop-Spielstände miteinander zu synchronisieren, weshalb die dauerhafte Verbindung zu den Servern von Nöten ist.

Wie gut das funktioniert, könnt ihr im Rahmen der offiziellen Beta herausfinden, für die ihr euch schon jetzt anmelden könnt.

