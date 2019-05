Ghost Recon: Breakpoint - Vorbestellen und Zugriff auf Beta bekommen!

Zu „Ghost Recon: Breakpoint“ wird es schon bald eine Beta geben. Um an dieser garantiert mitwirken zu dürfen, solltet ihr euch den Shooter vorbestellen. Als Belohnung gibt es einige zusätzliche Goodies obendrauf.

Gestern ließ Ghost Recon: Breakpoint noch die Herzen aller Shooter-Freunde höher schlagen und schon bald könnt ihr den Titel erstmals anspielen. Wie jetzt bekannt wurde, wird eine Beta stattfinden, an der theoretisch jeder mitwirken darf!

Theoretisch gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, um an der Beta von „Ghost Recon: Breakpoint“ teilzunehmen. So ist es beispielsweise möglich, sich einfach zu registrieren und mit etwas Glück erhält man dann einen Zugriff. Alternativ kann man den Shooter jedoch auch einfach vorbestellen und ist so garantiert dabei.

Wir empfehlen dafür die Vorbestellung auf Amazon, denn dort profitiert ihr von einer Preisgarantie:

Ihr erhaltet einen entsprechenden Beta-Key per E-Mail zugeschickt, den ihr dann zum Start einlösen könnt. Wann es soweit ist, ist aktuell übrigens noch nicht bekannt.

Zusammen mit dem Beta-Key erhaltet ihr übrigens das Sentinel Corp.-Paket gratis dazu. Darin enthalten sind zahlreiche Ingame-Goodies sowie ein exklusives Sturmgewehr.

„Ghost Recon: Breakpoint“ erscheint am 4. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One.

© Ubisoft

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.