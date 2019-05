Game of Thrones - George R. R. Martin bestreitet Gerücht, dass Buch 6 und 7 schon lange fertig sind!

George R. R. Martin ist sauer! Schon seit vielen Jahren warten die Fans der epischen Game Of Thrones-Buchreihe geduldig (und oftmals eher ungeduldig) auf die Veröffentlichung der letzten beiden Teile. Nach einigen Gerüchten, dass der Autor Teil 6 und Teil 7 schon lange fertig haben soll und nur auf die Beendigung der HBO-Serie warten würde, äußerte er sich nun selbst.

George R. R. Martin, Erfinder und Buchautor der „Das Lied von Eis und Feuer“-Reihe, ist bekannt für seinen langjährigen Schreibprozess und zahlreiche Projekte, denen er neben der Beendigung seiner Bücher noch nachgeht. So wurde lange von Fans der Bücher spekuliert, wie weit der Schreibprozess des mittlerweile 70-Jährigen fortgeschritten ist.

Bei einem Interview mit dem „Game Of Thrones“-Schauspieler Ian McElhinney, der von der ersten bis zur fünften Staffel den Ritter Ser Barristan Selmy spielte, sprach er von der bestätigten Fertigstellung beider Bücher:

Diese Nachricht löste unter den Fans eine große Euphorie aus, die der Buchautor jedoch auf seinem persönlichen Blog recht schnell wieder in Luft auflöste:

„Ich will es offiziell sagen: Nein, THE WINDS OF WINTER und A DREAM OF SPRING sind nicht beendet. An DREAM habe ich nicht einmal zu schreiben begonnen; Ich werde Buch sieben nicht schreiben, bevor ich Buch sechs beendet habe!“