Friendly Fire 5 - Hinter den Kulissen des Fotoshootings zu FF5

Um noch einmal auf den bevorstehenden Start von Friendly Fire 5 aufmerksam zu machen, wurde auf dem YouTube-Kanal von Erik „Gronkh“ Range ein neues Video mit dem Titel „Friendly Fire Fünf Hinter den Kolossen“ veröffentlicht. Darin erhalten wir einen Blick hinter die Kulissen des Fotoshootings zu dem bevorstehenden Charity-Livestream, bei dem sich die Protagonisten für den alljährlichen Kalender getreu dem Motto „Cyberpunk 2077“ haben ablichten lassen.

Am kommenden Samstag startet der 12-stündige Charity-Livestream Friendyl Fire in der bereits fünften Ausgabe. In diesem Jahr sind die beiden Publisher CD Projekt und Bansai Namco Hauptsponsoren. Wenig verwunderlich also, dass „Cyberpunkt 2077“ deshalb auch das Motto des Events ist und zudem sämtliche Merchandise-Artikel im entsprechenden Look gehalten sind.

Hinter den Kulissen von Friendly Fire 5

Doch nicht nur das Merch erinnert an die dystoische Zukunft in Night City, auch die Protagonisten rund um Erik „Gronkh“ Range, die Jungs von PietSmiet und weitere Streamer wie YouTuber haben sich im Vorfeld für das entsprechende Fotoshooting ordentlich in Schale geworfen und einen unverkennbaren Cyberpunk-Look angenommen, der im offiziellen Friendly Fire-Kalender bewundert werden kann.

Weiterlesen auf PlayCentral.de

Was genau hinter den Kulissen des Fotoshootings abgegangen ist und wozu eure Spenden aus dem letzten Jahr wirklich verwendet wurden, erfahrt ihr in diesem Video: