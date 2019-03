Fortnite - Season 8 mit Piratenthema, Vulkan und neuen Orten gestartet

Der Battle-Royale-Shooter Fortnite startet mit Season 8 durch. Season 8 steht unter einem Piratenthema und wartet mit einem Vulkan sowie zwei neuen Orten auf. Pünktlich zum Start der neuen Saison veröffentlicht Epic Games auch ein umfangreiches Update mit zahlreichen Veränderungen und Inhalte.

Der kostenlose Battle-Royale-Modus von Fortnite startet in seine nunmehr achte Saison, im Zuge dessen wird das Spiel um zahlreiche Veränderungen und neue Inhalte erweitert. Wir liefern euch einen Überblick darüber, was euch in Fortnite Season 8 erwartet.

Yo-ho Piraten

Season 8 von „Fortnite“ wartet mit einem Piratenthema auf, endlich haben wir also die Möglichkeit, als Freibeuter Jagd auf unsere Feinde zu machen. Natürlich wird es auch für die achte Saison einen neuen Battle Pass geben, der mit 100 Leveln voller einzigartiger Belohnungen aufwartet und 950 V-Bucks kostet.

Mit dem Battle Pass finden viele neue Items ihren Weg ins Spiel, darunter Skins, Gleiter, Musik-Themes und viele weitere. Außerdem erwartet uns eine neue Piratenkanone, mit der wir Kanonenkugeln abfeuern können, um Gebäude zu beschädigen. Oder wir laden uns kurzerhand selbst in die Kanone.

Mit „Fortnite“ Season 8 hat auch die Karte des Spiels eine Veränderung erfahren. Lazy Lagoon und Sunny Steps heißen zwei neue Locations, die ab sofort auf der Map zu finden sind und zwar im Nordosten der Insel in der Nähe des Vulkans, wo früher Wailing Woods beheimatet war.

In dem Gebiet müssen wir uns vor Lava in Acht nehmen, außerdem gibt es dort neue Geysire, mit denen wir uns in die Höhe katapultieren können. Die Schneeregion aus Season 7 ist hingegen unangetastet geblieben.

Zum Start von Season 8 spendiert Epic Games uns mit 50 gegen 50 sowie Hautnah zwei zeitlich begrenzte Spielmodi. Im ersten Modus stehen sich zwei Teams mit je 50 Spielern gegenüber, während in Hautnah enge Gefechte mit Schrotflinten und Jetpacks im Fokus stehen.

Zeitgleich haben die Macher das umfangreiche Update 8.00 an den Start gebracht, das zahlreiche Veränderungen an Fortnite vornimmt. Neu sind unter anderem die überarbeiteten Weltmarkierungen, die sich stark am Ping-System von Apex Legends orientieren. Die vollständigen Patchnotes könnt ihr auf der Webseite von Epic Games nachlesen.